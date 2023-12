¡Gracias Dios! Juan Carlos Oblitas revela cuándo Juan Reynoso dejará de ser entrenador de la selección peruana

¡Nuestras plegarias fueron escuchadas! Para mala suerte de la fanaticada de la selección peruana, Juan Reynoso todavía sigue como su entrenador. Los pésimos resultados obtenidos al mando del “Cabezón” hace que los hinchas pidan su salida inmediata y cuando parecía que no había “humo blanco” en las negociaciones, Juan Carlos Oblitas habló al respecto. El “Ciego” reveló la fecha en la cual, el excapitán de la blanquirroja dejará de ser el DT de Perú.

¿Qué dijo Juan Carlos Oblitas sobre Juan Reynoso?

Tras los malos resultados en los amistosos y las Eliminatorias, Juan Reynoso no seguirá como entrenador de la selección peruana. Lo que era un secreto a voces terminó por ser confirmado por Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la FPF.

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) vienen trabajando para dar por finalizado el vínculo entre Juan Reynoso y la selección peruana, pero esto no estaría siendo tarea fácil. El “Cabezón” desde un inicio se resistía a dejar el cargo, ya que, según palabras del propio entrenador, se consideraba el DT ideal para la blanquirroja.

Cuando todo hacía suponer que las negociaciones no llegarían a buen puerto, Juan Carlos Oblitas confirmó que la FPF no quiere contar más con Juan Reynoso. Además, para tranquilidad de la hinchada, también reveló cuándo se dará la ansiada salida del “Cabezón” del banquillo nacional.

«Se está viendo el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso no puede haber ninguna otra noticia, hay una comisión encargada de eso, les pido que tengan paciencia. Esta semana se tendría que resolver, creo que no le conviene a la Federación ni a Juan, esperemos resolver lo más pronto posible», señaló Juan Carlos Oblitas.

Juan Carlos Oblitas: “Se está viendo el finiquito del contrato de Juan Reynoso. Mientras no se resuelva eso no puede haber ninguna otra noticia, hay una comisión encargada de eso, les pido que tengan paciencia. No hay nada con Ricardo Gareca”.

¿Mala relación?

La designación de Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana fue duramente cuestionada desde el primer momento. Durante su larga carrera como DT a nivel de clubes, el “Cabezón” se ha destacado, no solo por su juego defensivo, sino también por su mala relación con la prensa y algunos jugadores de los clubes a los cuales ha dirigido.

Según reveló Juan Carlos Oblitas, en estos momentos existe un clima tenso entre Juan Reynoso y la FPF. El “Ciego” señala que no es nada cómodo hablar de una resolución del contrato con el “Cabezón”, ya que se siente la tensión en La Videna.

«Conversé con él la semana pasada, lógicamente está incómodo y es feo para ambos conversar ese tema. Pero acá ponemos a la selección por encima de todo y después de eso no he vuelto a hablar con él», indicó Juan Carlos Oblitas.