¡Gracias por todo, “papá”! Checho Ibarra es eliminado de “El gran chef famosos” y se queda con el quinto puesto

¡El adiós de un grande! “El gran chef famosos” entra a su recta final de la cuarta temporada con cinco participantes que luchan por alzar la olla dorada. Mónica Zevallos, Tilsa Lozano, Christian Ysla, Gino Pesaressi y Checho Ibarra llegaron a la semana final y, a diario, uno le dirá adiós a la competencia. Justamente, el exgoledor de fútbol fue eliminado y ocupó el quinto lugar, lo cual causó gran tristeza en la cocina del reality culinario.

El adiós del Checho Ibarra

La recta final de “El gran chef famosos” empezó este miércoles 29 de noviembre. Las emociones en la cocina están al rojo vivo y cinco participantes luchaban por no ser eliminados. Mónica Zevallos, Tilsa Lozano, Christian Ysla, Gino Pesaressi y Checho Ibarra llegaron a la semana final y, a diario, uno le dirá adiós a la competencia.

El primer plato de la noche fue “Canutos en salsa de trucha” y los participantes en mención hicieron lo posible para impresionar al jurado. Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías calificaron el plato preparado y adicional a ello, la limpieza de las estaciones.

Checho Ibarra partía con desventaja, ya que fue el puntaje más bajo del primer plato, lo cual se vio reflejado en la segunda entrega. Sin poder superar a Tilsa Lozano en el marcador, el exgoleador del Cienciano le dijo adiós a la competencia en medio de la conmoción de sus compañeros.

“Eres un crack (Giacomo Bocchio) ya te lo dije. No te voy a olvidar y vamos a seguir viéndonos. Un beso a Brenda (su pareja). Nelly, nunca te vi de mal humor siempre con una sonrisa, te tenemos mucho cariño, no cambies nunca. Más allá de que muchas veces me has criticado y me frustré (a Javier), a veces me enojaba, pero lo que sentí es que me lo decías para que yo mejore. Son un grupo bueno, que gane el mejor. Gracias por todo», expresó Checho Ibarra.

Emotivas palabras del jurado

La despedida del Checho Ibarra dejó un gran vacío según lo declarado por sus compañeros que aún siguen en carrera. Los jurados calificadores tuvieron palabras de agradecimiento para el también comentarista deportivo y resaltaron su resilencia durante toda la temporada.

“Te admiro desde que era chico. Cada vez que alguien saltaba a cabecear gritábamos “Checho Ibarra”. Acá he aprendido, he disfrutado de tu voluntad a prueba de balas, tu empuje, entrega, disciplina, he visto como has evolucionado en la cocina”, señaló Giacomo Bocchio.

“Ha sido bonito conocerte, en especial la buena relación que tienes con tu “patrona”. Todos quisiéramos, los que tenemos pareja, llegar a estar 30 años con una persona y tratarnos igual como ustedes. Eres un buen papá, te admiramos muchísimo y tienes en nosotros a amigos de verdad”, acotó Nelly Rossinelli.

“Aún con el viento en contra y contra todo encima, has entregado hasta el final platos completos y memorables. Metiste más de un gol en esta cancha. Eres la persona que más desafíos pasó esta temporada y los superaste todo. Te admiramos y gracias por todo”, finalizó Javier Masías.