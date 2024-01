¡Gran gesto! Hincha se emocionó hasta las lágrimas luego de fotografiarse con Hernán Barcos

¡Conmovedor! Una hincha aliancista protagonizó un emotivo momento luego de cumplir uno de sus más anhelados sueños. Ella no dudó en aprovechar la oportunidad de fotografiarse con el ídolo blanquiazul Hernán Barcos, quien correspondió el gesto y decidió frenar su auto para escuchar a la hincha. Las imágenes fueron captados por ATV viralizando el tierno momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Hernán Barcos cumple el sueño de una hincha

Las cámaras de ATV captaron un emotivo momento protagonizado por Hernán Barcos y una hincha blanquiazul. El ídolo ‘grone’ fue sorprendido por una mujer, quien buscaba fotografiarse con él. No obstante, la emoción del momento ocasionaron que ella esté al borde del llanto. Aún así, el ‘Pirata’ se tomó el tiempo de escuchar a la hincha y frenar su auto para cumplir su anhelado sueño. Por tal motivo, el futbolista se llevó los elogios de los internautas en redes sociales.

En tal sentido, la hincha aliancista buscaba tomarse una foto con Hernán Barcos, quien ha ganado el cariño de muchos peruanos. De igual forma, no desaprovechó la oportunidad y le solicitó que realizara un saludo familiar. Ante ello, el ‘Pirata’ Barcos accedió sin problema alguna y envió los respectivos saludos que le pidió la mujer hincha de Alianza Lima.

Nacionalizado peruano

Hernán Barcos ha destacado como uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima en los últimos años. A través de sus numerosos goles, ha ganado el aprecio de la hinchada blanquiazul y actualmente mantiene una conexión más estrecha que nunca, no solo con los seguidores del equipo, sino también con el pueblo peruano en general. El «Pirata» ha obtenido la nacionalidad peruana y ahora forma parte integral de los 30 millones de peruanos. Ante la pregunta sobre un posible llamado de Jorge Fossati a la selección peruana, su respuesta generó una considerable sorpresa.

Emoción, felicidad, muchos sentimientos para describir este momento de mi vida. Muchas gracias Perú por dejarme ser parte de su historia. Gracias Alianza Lima por abrirme las puertas desde el día uno. Contribuiré con mi mejor esfuerzo en este hermoso país. Viva Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/gtwiFiVlsF — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) December 23, 2023

«En este maravilloso país, desde el primer día, nos acogieron de la mejor manera y somos muy felices con mi esposa (…) disfrutamos de esos hermosos paisajes, lugares y nos enamoramos del peruano, de su calidad humana, y no solo del hincha de Alianza que tiene un corazón enorme porque, sacando de lado el fanatismo, yo me siento respetado en el Perú y eso no tiene precio. Obviamente que sí (aceptaría), pero prefiero no hablar de fútbol hoy», afirmó Hernán Barcos.