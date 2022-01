Grasse Becerra pierde a su bebé: “el doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico”

Compartir Facebook

La expareja de Joshua Ivanoff, Grasse Becerra, contó uno de sus más sensibles episodios: fue llevada a un centro de salud en Chiclayo debido a una hemorragia uterina a causa de unos miomas, motivo por el que perdió el bebé que estaba en camino.

La modelo confesó con el corazón en la mano que ha sido una experiencia traumática, sobre todo porque está alejada de su familia. “Estoy en la clínica Pacífico, que es una de las mejores de Chiclayo, y la verdad que la he pasado mal, pero ya estoy mejorando”, comenzó diciendo.

Frente a ello, la expareja de Joshua Ivanoff, comentó que no tenía conocimiento alguno de su embarazo hasta el momento de ser operada de emergencia.

Me operaron de emergencia porque se me reventó una trompa de Falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé. El doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico, es decir, que estaba fuera de lugar (el embrión no se encontraba en el útero) y no se iba a lograr”, agregó bastante sentida.

“Ni enterada (que estaba embarazada), supuestamente tenía como cuatro semanas, pero por los miomas y la hemorragia, recién me enteré. Cuando el doctor vio mi vientre lleno de sangre me dijo: Tengo que operarte ya, juro que aún sigo en shock”, concluyó en diálogo con un diario local.

Flavia Laos salió despavorida de casa a causa del temblor: “Salí corriendo calata”

Flavia Laos se animó a subir unas historias de Instagram tras el terrible temblor que se sintió en la capital, de 5.6 grados de magnitud. Ella reveló entre risas, una vez que se le pasó el temor, la divertida anécdota que le quedó al salir de casa por el sismo.

“Dios mío chicos, acaba de haber un temblor, obviamente todo Lima lo sintió, ha sido demasiado fuerte”, inició diciendo Flavia.

Asimismo la actriz reveló que salió desnuda de su casa en medio del terrible temor que sintió por el sismo. Ella también explicó que su mamá si se percató de que estaba sin ropa y por eso llevó una manta para poder cubrirla.

“Me he levantado de la cama y me he ido a la calle corriendo calata, como nací. Y mi mamá persiguiéndome con una frazada: ‘hijita tápate tápate’. He terminado en la pista sin ropa y mi mamá con la frazada, mientras yo estaba temblando, con el corazón en la boca porque a mí me dan demasiado miedo los temblores”, contó la actriz.

