Greg Michel necesitaría operarse por segunda vez, según Sebastián Lizarzaburu

El modelo Greg Michel atraviesa por una delicada situación en materia de salud tras su brutal accidente que le terminó por comprometer el brazo. Según se informó, el exchico reality se cortó con un enorme espejo en su gimnasio de Tarapoto afectando severamente arterias y algo más.

Sebastián Lizarzaburu es quien mantiene al tanto de la salud del exchico reality y asegura que el belga es uno de sus mejores amigos y aún tiene algunas complicaciones aunque salió bien de la primera intervención.

En esta oportunidad, la pareja de Andrea San Martín escribió en sus historias de Instagram: “Primera operación bien, sin embargo, no solo tiene arterias comprometidas, sino también tendones y ligamentos… así que mañana le harán unos exámenes y parece que otra segunda operación”, escribió Sebastián Lizarzaburu.

Sebastián cuenta la Odisea de su amigo

“No sé como dar esta noticia, mientras yo estaba viajando de Miami a Lima, Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, dijo Lizarzaburu.

Además, la pareja de Andrea San Martín contó que al perder tanta sangre Greg cayo a un estado de coma por la gravedad de sus heridas, sin embargo al enterarse del accidente Sebastián buscó contactos para que puedan donar sangre a su mejor amigo.

«Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, agregó.

