Gregorio Pérez se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores ante Cerro Porteño

Gregorio Pérez, entrenador de Universitario, habló en su regreso a Lima luego de que su equipo fuera eliminado de la Copa Libertadores al perder 1-0 ante Cerro Porteño en Asunción. El DT crema comentó que si bien no está contento tras quedar fuera del torneo, espera poder cumplir con el objetivo a final de año logrando el título.

“No me gusta echarle la culpa a nadie públicamente, eso no lo hago nunca. Cada uno entregó lo suyo dentro de lo que yo les pedí. Los rendimientos no siempre pueden ser altos, los rivales también juegan. Creo mucho en este grupo, el mismo no es amplio, pero confiamos en lograr el objetivo que nos hemos trazado”, afirmó Gregorio Pérez.

El DT crema comentó que “acá no hemos tenido mucha recuperación, ahora tras esto tendremos mayor tiempo de recuperación y el rendimiento seguirá mejorando. Hemos arrancado bien la Liga, ganando partidos difíciles. Ahora toca enfocarnos en eso”.

“Ahora tenemos que cambiar el chip y pensar en el partido del sábado. Más allá de la derrota, uno está conforme con el sentir de la camiseta de parte de los jugadores y cómo dejaron todo en la cancha”, agregó.

LA QUEJA DE CARVALLO

José Carvallo, arquero de Universitario, señaló que hubo un penal claro que el árbitro Patricio Loustau no cobró contra Jonathan Dos Santos y que podría haber sido el tanto que llevaba el encuentro a los penales.

“Para mí, hay un penal claro que no cobran contra Dos Santos. Loustau fue el árbitro en un Perú – Uruguay y cobró un penal igual a Flores, son cosas que pasan, también estábamos jugando en Paraguay, pero ya está”, afirmó Carvallo.

El guardameta crema comentó que “no enfrentamos a cualquier equipo, creo que en ningún momento fueron superiores a nosotros. Me voy tranquilo con el esfuerzo de mis compañeros. Ahora toca pensar en el torneo local”.

“Queríamos seguir avanzando en la Copa, no se pudo. No nos conformamos y esperamos volver el próximo año, para eso tenemos que hacer un buen torneo este año y conseguir el título”, acotó.