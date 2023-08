¡Se recursea! Greissy Ortega comparte en redes nuevo emprendimiento en EE.UU.

Greissy Ortega habría decidió no quedarse de brazos cruzados y estaría dando inicio a su nuevo emprendimiento en redes sociales.

La hermana de Milena Zárate dejó de pedir ayuda en los canales de televisión y esta vez se está buscando salir adelante junto a su familia en el país extranjero.

Nuevo negocio

La colombiana dejó de lado el escándalo y se encuentra enfocada en dar a conocer su nuevo negocio y es que, tras darse a conocer su cuarto embarazo, Greissy encontró una forma de salir adelante desde casa.

«Y así fue como llegó lo que muchas chicas me pedían. Solo responderé a gente interesada», escribió ne redes.

Al parecer, Ortega ya no tiene planeado volver al Perú tras sus desesperados pedidos a Magaly Medina para volver.

La joven madre emprenderá un negocio de envío de productos a nuestro país, al parecer, con buenos precios y de buena calidad.

«Se harán envíos de maquillaje desde Estados Unidos y llegarán más novedades. Así que empiecen a ser sus pedidos para que no te quedes sin el tuyo. Ya les diré todo lo que me llega», añadió.

Este nuevo emprendimiento le permitirá a Greissy trabajar desde casa y así continuará al cuidado de sus 3 hijos y del cuarto que está en camino.

¿Por qué quería volver al Perú?

Como se recuerda, Greissy Ortega se comunicó con la producción de Magaly Medina para revelar que era víctima de violencia física y psicológica.

Por lo que la colocha pidió a la conductora que la ayudaran a volver al Perú junto con sus hijos.

“Ayúdame a conseguir los pasajes, por favor, primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor (…) Ya es de vida o muerte”, dijo llorando.

La exmodelo se encontraba preocupada por su seguridad y la de sus hijos al señalar a Ítalo Villaseca como el responsable de las agresiones.

“Esta vez yo creo que ya se salieron las cosas de control, y por eso me quiero ir porque le quiero dar, no sé si una mejor calidad de vida a mis hijos…porque acá supuestamente me iban a ayudar”, indicó.

EN ese entonces, Greissy afirmó que iba a denunciar a Villaseca por la violencia de sus actos, sin embargo, no cumplió.

“Sí, hubo golpes y hasta ahora tengo los moretones. Me jaló del cabello, me tiró a la cama y agarró a puñetes. Lo voy a denunciar, pero quiero que mis hijos primero estén estables”, señaló.

Actualmente, sigue viviendo en Estados Unidos y al parecer se habría amistado con el padre de sus hijos.