«No puedo soportar violencia», Greissy Ortega confirma el fin de su matrimonio con Ítalo Villaseca ¿Qué pasó?

Greissy Ortega público un comunicado en sus redes sociales confirmando el fin de su matrimonio con Ítalo Villaseca después de haber protagonizado diversos escándalos mediáticos.

La hermana de Milena Zárate también expresó los motivos que la empujaron a tomar esta radical decisión y es que al parecer ya no podía aguantar episodios de violencia que tenía que pasar delante de sus hijos.

Fuertes revelaciones

Greissy Ortega publicó un extenso mensaje por medio de sus redes sociales donde confirmaba el fin de su matrimonio y es que como se sabe la colombiana se encuentra viviendo con sus hijos en Estados Unidos.

«He luchado por sacar adelante a mi familia con amor y paciencia no puedo soportar hechos de violencia psicológica y física hacia mi persona», escribió en el comunicado.

Además, confesó que retornará al país para iniciar un proceso legal que les permita a sus hijos gozar de los derechos que le corresponden.

yY para que así no queden desprotegidos ante la ley.

«Tomaré acciones legales necesarias a efectos de que mis hijas no queden desprotegidas en relación a sus derechos», decía.

Hace algunos meses atrás la ahora expareja ya había vivido un episodio de violencia.

En ese momento Greissy denunció el caso en el programa de Magaly TV la Firme.

Sin embargo, al cabo de unos días aseveró que ya se habían amistado por el fin de la familia ya que fueron vistos comiendo pollo a la brasa en familia.

Revela motivos

Asimismo, hizo un llamado para que todas las mujeres no acepten ni pasen por momentos como los de ella quien afirma haber sido víctima de violencia.

«Nadie puede señalarnos o tratarnos de inútiles de estorbos y dañarnos como mujer solo por hacer valer el poder de ser hombre», escribió Ortega.

Asimismo, afirmó que sus hijos no merecen ver a su madre sufriendo ya que ese no es el ejemplo que desea dejarles.

Por lo que prefiere poner un alto a esta situación antes que termine en un tráfico final.

«Nunca es tarde para para darnos cuenta antes que sea tarde y este en una caja dejando a mis hijos a las de Dios», mencionó.

Incluso recalcó que Ítalo habría sufrido de violencia en su niñez y que esos episodios de terror los replicó en ella.

Causándoles el mismo daño no solo a la madre de sus hijos sino también a los pequeños que presenciaron todo.

Finalmente, recalcó que todo lo que ella ha sufrido de parte de su expareja ha sido cuando el ha estado en sus 5 sentidos no mareado.

«Hubiera preferido que me levanté la mano borracho, pero lo hacía en sus 5 sentidos y me sacaba en cara que me engañaba porque yo ya debería saber cómo es él», finalizó.

Hasta el momento Ítalo Villaseca no se ha pronunciado en sus redes sociales por estás fuertes acusaciones de parte de Greissy.

Que al parecer las denunciará de forma oficial una vez llegada al Perú.