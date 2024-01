Greissy Ortega confirma fecha exacta para su regreso al Perú: «A empezar de cero»

Greissy Ortega, la hermana de Milena Zárate, anunció que estará de vuelta al Perú. Y ya dio fecha exacta en este mes de enero. Después de un tiempo en Estados Unidos, la colombiana vuelve con toda la actitud para comenzar de nuevo en Perú.

Greissy Ortega ya tiene fecha de regreso a Perú

La hermana menor de Milena Zárate, Greissy Ortega, ha anunciado su regreso a Perú el próximo 15 de enero, junto a sus hijos. La colombiana, que había emprendido su aventura en Estados Unidos, reveló que está lista para iniciar una nueva etapa en su vida.

En una charla exclusiva, Greissy nos contó emocionada: «Ya tengo los boletos (vuelos), así que el 15 de enero, si Dios lo permite, estaré en Perú». A pesar de las sugerencias de quedarse en Estados Unidos, Greissy tiene claro que su misión es darle a sus hijos un lugar lleno de paz y tranquilidad.

Sobre su relación con Ítalo, expuso: «Por mi lado sí… esperemos que llegue a Perú y todo siga igual». Aunque ya no son pareja, siguen en contacto, especialmente por sus hijos: «Nos tendremos que ver mientras sus hijos dependan aún de mí… es difícil después de verlo como tu esposo 9 años y hoy solo lo veas como el padre de tus hijos».

Greissy dice que mucha gente le escribe que «no vuelva a Perú»

Greissy enfrenta críticas, pero está decidida a regresar y empezar de cero: «Mucha gente me escribe que no me vuelva a Perú, pero es mejor empezar de cero que seguir en lo mismo todos los días». Aunque su hijo mayor no está emocionado con la idea de volver, Greissy no se echa para atrás y está lista para enfrentar el desafío de comenzar de nuevo.

Sobre su estado emocional actual, nos confesó: «Más tranquila, pero a veces siento que me ganan las fuerzas. Trato de que nada me afecte, pero sí pasa». Lady Guillén también se pronunció, advirtiendo que si Greissy no regresa a Perú, podría reincidir en un círculo de violencia con Ítalo.

El regreso de Greissy Ortega está dando de qué hablar, y sus seguidores están ansiosos por seguir su nueva vida en Perú. ¿Volverá a ver a su hermana Milena Zárate? Cabe señalar que actualmente no tienen una buena relación. Estaremos pendientes e informando cualquier novedad de esta nueva etapa que tiene preparada Greissy para el 2024.