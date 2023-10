“Ya no estamos para chiquilladas”, Greissy Ortega confirma reconciliación con Ítalo Villaseca

Greissy Ortega anunció que después de haber acusado de agresión verbal y física al padre de sus hijos, Ítalo Villaseca, decidieron retomar el matrimonio que mantienen juntos.

La hermana de Milena Zárate reveló que pudieron conversar y aclarar sus diferencias para que juntos decidan seguir luchando por la familia que tienen juntos con 3 hijos de por medio.

Una oportunidad más

Greissy Ortega rompió su silenció después de meses de estar lejos de los escándalos tras darse a conocer que había pedido ayuda a la producción de Magaly para retornar al Perú al ser víctima de violencia doméstica.

La joven madre quien de encuentra con sus hijos e Ítalo en los Estados Unidos aseveró que se dió el tiempo de permanecer sola al igual que su esposo para pensar que era lo que querían como pareja.

«Él no vivió conmigo tres meses, me dió mi espacio. Luego conversamos y nos dimos cuenta de que no somos una pareja de enamorados sino que estamos a nada de cumplir 9 años de matrimonio», empezó diciendo.

Además, recalcó que con la familia que ambos han formado ya no están para inmadureces y prefieren seguir luchando por su matrimonio.

«Ya no estamos para andar con chiquilladas y apostamos por nuestra familia», señaló.

Finalmente, reveló que no está en sus planes volver al Perú ya que siente que hay mucha carga negativa que la quiere ver mal y prefiere proteger a su familia de todo eso.

«Por ahora no. No deseo ir para que mis hijos se carguen de malas energías y con gente que me desea hacer daño. Así que no los voy a exponer a eso», finalizó.

¿Qué pasó con Greissy?

El 12 de julio el último programa de Magaly TV la Firme, contó que recibió la llamada de Greissy en la mañana para pedir que la regresen a Perú junto a sus hijos.

La colombiana llamó entre lágrimas para confesar que Ítalo Villaseca, padre de sus hijos la había golpeado.

El productor cuestionó si Villaseca estaba bajo los efectos del alcohol y Greissy lo descartó y afirmó que estaba en su sano juicio.

Según Greissy le había reclamado a Italo por tener conversaciones con otras mujeres una norteamericana y otra peruana. «Se salió de control las cosas y estaba buscando una mujer por Instagram y encontró conversaciones en inglés, también con una peruana y yo me quedaba callada”, dijo Greyssi.