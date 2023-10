¡Gritó gol! Psíquica asegura que se contactó con Daniel Peredo desde el más allá (VIDEO)

En uno de sus más recientes episodios en su canal de YouTube, la experta en actividad paranormal Milagros Albarracín mostró material de su contacto con Daniel Peredo. Recordemos que él fue un comentarista deportivo muy querido por el público peruano, sin embargo falleció en 2018. Ante ello, la psíquica sostiene que conversó desde el más allá con el periodista. Creyentes o no, Milagros Albarracín captó el contacto paranormal en imágenes y pueden ser juzgadas por todos los internautas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Desde el más allá! Psíquica Milagros Albarracín sorprende tras comunicarse con Diego Bertie y lo escucha cantar

La experta en actividad paranormal, Milagros Albarracín, vuelve a sorprender a los usuarios en redes sociales. En esta ocasión, ella aseguró y mostró material sobre su contacto con Daniel Peredo desde el más allá. Ante ello, muchos usuarios se animaron a opinar al respecto libres de creer o no. Incluso, hay quienes recordaron al querido comentarista deportivo, pues su única voz para narrar los partidos vive en los recuerdos de todos los peruanos.

Además, frases del recordado periodista fueron escuchadas durante el video. «¡GOOL!», «Está cerca al área», «Estadio», son algunas de las frases que pudieron ser escuchadas. En otro instante, la psíquica le consultó sobre su esposa y asegura que Daniel Peredo le contestó. «¿Qué mensaje le quieres mandar a tu esposa, Daniel?», preguntó Milagros Albarracín. «¡La amo! Lucha. Mis hijas», contestó el recordado comentarista deportivo.

También te puede interesar leer: ¡Desde el más allá! Psíquica Milagros Albarracín sorprende tras comunicarse con Diego Bertie y lo escucha cantar

Usuarios reaccionan en redes sociales

Ante el video publicado en redes sociales, muchos usuarios se animaron a comentar sobre «Paranormal con Daniel Peredo». Por este motivo, es evidente el cariño que aún le guardan al comentarista deportivo. De igual forma, algunos se cuestionaron sobre si este tipo de actividades son reales o no.

«Siempre me he preguntado si será verdad todo eso», «Dijo era hoy Ramón», «Está narrando un partido», «Dijo no vale parpadear», «Se le escucha clarito», «¡Gloria Perú en las alturas!», «O sea, después de morir no reencarnamos. Total dicen otra cosas», «Me pregunto se todo esto es verdad. ¿Será posible comunicarse con las personas del más allá», «Si es que esto es verdad, sería bueno preguntarle más cosas. Si está en otro plano en verdad», fueron alguno de los comentarios de los usuarios en redes sociales.