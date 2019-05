Grupo Agua Azul: ¡Se salvan de morir!

Pudo ser peor. El grupo de cumbia Agua Azul vivió uno de los momentos más dramáticos la mañana de ayer cuando el moderno bus en que se trasladaban se incendió a la altura del kilómetro 215 de la Panamericana Sur, en Pisco. “Ha sido un milagro. ¡Gracias, Diosito!”, dice Lucho Paz, la voz principal de la orquesta, aún con lágrimas en los ojos por el impacto del accidente, que casi les cuesta la vida como a Néctar.

INFIERNO EN BUS

Eran las 7:30 de la mañana, todos viajaban tranquilos, algunos todavía dormían, mientras otros ya admiraban el bello paisaje del sur. Ellos regresaban a la capital luego de presentarse en el 65 aniversario de Cerro Colorado, en Arequipa.

Pero luego, la calma dio paso al terror, en pocos segundos.

La alerta del chofer fue clave para que los músicos salieran a tiempo y salvaran sus vidas. “¡Corran, fuego!, ¡Se quema todo!”, vociferó el conductor en esos dramáticos minutos. Algunos incluso salieron despavoridos por las ventanas en un intento por huir del siniestro, que aparentemente fue por fallas técnicas.

“IGUAL QUE NÉCTAR”

Lucho Paz dijo que ha sido la mano del Divino Creador que no permitió que nadie muriera.

“Yo estoy bien, gracias a Dios, es lamentable lo que ha pasado con el bus, pero menos mal todos están sanos, lo material se recupera”, comentó muy afligido por esta situación.

El accidente de Agua Azul le hizo recordar a la tragedia del grupo Néctar, que enlutó a la cumbia peruana el 13 de mayo de 2007, cuando el vehículo en el que viajaban por la autopista 25 de mayo, en el sur de Buenos Aires, chocó contra un auto Fiat, se salió de la vía y estalló en llamas.

“Lo de Néctar fue un hecho muy penoso. Murieron compañeros musicales, en nuestro caso el desenlace pudo haber sido igual, pero Dios estuvo con nosotros. Mis compañeros pudieron salir a tiempo. Yo no estuve con los muchachos a la hora del incendio porque me regresé en avión”, comentó el intérprete de ‘Vete ya’.

SE LLENÓ DE HUMO

En tanto, Piero Montenegro, uno de los vocalistas de la agrupación, contó lo que sucedió en el bus y que alarmó a los miles de fans del grupo del momento, Agua Azul.

“Camino a Lima, el humo nos alertó que algo pasaba. El chofer nos dijo que evacuemos porque el bus se estaba incendiando. No hay ningún herido, solo lesiones leves por los empujones a la hora de salir; algunos también tuvieron problemas respiratorios, pero nada más”, comentó.

FUEGO INCONTROLABLE

Según Piero, el vehículo tenía un extintor, pero no lograron apagar el fuego, porque las llamas se extendieron rápidamente. Y la desesperación se apoderó de todos.

“Nunca tuvimos problemas con este bus, hemos viajado a diversos lugares del Perú y siempre ha estado bien. Nos quedamos sorprendidos por lo que ha pasado. Fue una angustia tremenda. Teníamos un extintor, pero las llamas consumieron todos y no logramos controlarlo. Lamentablemente, nosotros estamos muy expuestos a este tipo de accidentes. A mí en particular es la primera vez que me sucede, es un hecho traumático”, agregó.

PIERDEN INSTRUMENTOS

Según José Luis Portilla, percusionista de Agua Azul, intentaron sacar los instrumentos de las bodegas pero el humo les impedía recuperar parte de su material de trabajo. “Fue un momento de desesperación total. Hemos perdido casi el ochenta por ciento de los instrumentos, pero gracias a Dios estamos bien”, señaló el músico.

DILBERT Y SU TRIBU AL RESCATE

Tras el accidente, los músicos llamaron de inmediato a los bomberos, pero los hombres de rojo llegaron muy tarde. De aquel bus, hoy solo quedan cenizas. Sin embargo, Dilbert Aguilar y su orquesta La Tribu, quienes también venían de Arequipa, lograron auxiliar a algunos músicos y los trasladaron a Lima.

“Agradecemos a los hermanos musicales de Dilbert Aguilar, ellos también venían de Arequipa, movilizaron a algunos de los músicos hacia Lima, así como también los compañeros de Radio Karibeña de Ica, que vinieron con comidas, bebidas, porque estábamos en medio de la nada con el inclemente sol”, mencionó Montenegro.

SIGUEN CON SHOWS

Luego de lo sucedido, Lucho Paz dijo que el show debe continuar. Aseguró que continuarán con las presentaciones pactadas. “Todas se van a cumplir, porque hay contratos de por medio que no podemos dejar pasar”, precisó.

“Quiero agradecer a todos por su preocupación, a los familiares, amigos, a los fans, que siempre están pendiente de nosotros por saber cómo estamos. Tenemos cuerda para rato”, finalizó.

EL DATO

Algunos de los muchachos recuerdan que el vehículo venía con algunas fallas técnicas e incluso se detuvieron en un mecánico para solucionar el problema.