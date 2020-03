Grupo de universitarios publican memes burlandose de enfermedad de Anahí

Tras la noticia del diagnóstico de cáncer de mama que recibió algunos meses, Anahí de Cárdenas está luchando una dura batalla contra esta enfermedad. De Cárdenas se encuentra muy activa en redes sociales y envió un mensaje después de que la alertaran de que un grupo de Facebook hacía memes burlescos sobre su enfermedad.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en fb que está haciendo ‘memes’ burlándose de mí. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Si, me hicieron llorar”, iniciaba el post que publicó la modelo.

El grupo al que se refieren algunos seguidores estaría conformado por algunos alumnos universitarios, la mayoría estudiantes de una conocida universidad privada. La actriz aseguró que tenía un humor bastante negro pero que esos gráficos le parecieron crueles y ofensivos.

“El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, está mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe. Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escojí, me pareció cruel”, indicó.

Por último, aseguró que no iba a exponer a los creadores de estos ‘memes’ y los invitaba a la reflexión. “Y a los que hicieron estos memes, se quiénes son, no los estoy exponiendo porque no me interesa fregarlos. Espero de todo corazón que “despierten” en algún momento”, sentenció.