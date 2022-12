Guardia de seguridad se divorció de su esposa y cuida a sus 7 hijos solo

Compartir Facebook

Nunca una separación de pareja va a ser fácil, independiente del tiempo que ambas personas lleven juntas. Eso sí, la situación se puede tornar un poco más compleja si es que hay hijos de por medio y tienen que decidir con quién deben quedarse. José Borges da Costa, un guardia de seguridad de Brasil, de 53 años, vivió el duelo y el dolor de tener que separarse de su esposa, así como lo han vivido millones de personas en el mundo. Pero para él era mucho más difícil divorciarse y decirle adiós a uno de los amores de su vida porque con ella compartían 7 hijos.

Este hombre decidió luchar por sus hijos y lo consiguió: se quedó con la tuición de los mellizos Thiago y Daniel, de 15 años, Manuela, de 13 años, Gabriela, de 12 años, Alexia, de 10 años, Letícia, de 8 años y Valentina, de 6 años.

Él les lava la ropa, los levanta temprano para ir a la escuela y les prepara las 3 comidas del día, además de hacer las tareas domésticas diarias.

Eso sí, como trabaja de guardia de seguridad, tiene que hacer malabares para llevar el sustento al hogar. A pesar de los problemas que se puedan presentar en el camino, José cataloga a sus hijos como “mi vida, mi pasión “.

“El desafío es muy grande, nunca pensé que pasaría por esto. Pero son mis hijos y no los puedo abandonar (…) Si no los puedo proteger, ¿quién lo hará? Dios me ha dado las condiciones para cuidarlos. Yo puedo dar, yo doy. No trabajo para mí, trabajo para ellos“, aseguró.