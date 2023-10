¡Guerra de prehistóricas! Monique Pardo arremete contra Susy Díaz y le manda contundente mensaje (VIDEO)

¡Se prendió! Monique Pardo, Susy Díaz y “La Tigresa del Oriente” son 3 nombres de personajes prehistóricos de la farándula peruana. En un momento, las tres sacaron un grupo musical, el cual causó gran revuelo en redes y en sus fanáticos. Sin embargo, hoy por hoy, al parecer, las dos primeras en mención están enfrentadas. Así lo hizo saber la intérprete de “Caramelo”, quien no dudó en mandarle un contundente mensaje a la mamá de Florcita Polo.

Monique Pardo contra Susy Díaz

En una reciente entrevista para el podcast “Simples Mortales”, Monique Pardo fue la invitada de honor. Durante la conversación hablaron de todo un poco, pero se hizo hincapié en un tema: Gisela Valcárcel.

Monique Pardo fue enfática y aseguró que tras su accidente en la pista de baile de “El gran show” no contó con el apoyo del programa, por lo que “enterró” a la “Señito”. Asimismo, señaló también que varios artistas del medio a los que considera bastante no se comunicaron con ella para expresarle su apoyo.

“Me duele que muchos hermanos artistas, a quienes yo ayudé a encumbrarse, me dieron la espalda”, empezó diciendo Monique Pardo, para luego soltar el nombre de Susy Díaz.

“Susy Díaz no existiría si no existiese una Monique Pardo. Hice todo por ti, con amor, con cariño. Cuando estabas jovencita, eras natural, no te inflabas nada. Me decepcionó que cuando estaba interna, ella lucró”, agregó Monique Pardo.

Nunca fue su amiga

En otro momento de la entrevista, la artista peruana descartó haber mantenido una amistad con Susy Díaz. Sin embargo, recalcó que eran cercanas, ya que ella en todo momento ayudó a la mamá de Florcita Polo en diversos aspectos de la vida.

“No hemos sido amigas. Yo fui la persona que la ayudó siempre desde que me la presentó Polo Campos. Pero ella, aparentemente, tuvo siempre un celo con Polo. Entre Polo y yo había un cariño inmenso. De mi parte era puro y limpio. Susy siempre estuvo celosa”, reveló.

Finalmente, descartó conversar con la intérprete de “Mueve la cabeza”, ya que no lo considera ideal. Afirmó que ambas tienen personalidades distintas y en cualquier momento podría haber “choque”.

“Nunca acepté tomarme un café con Susy Díaz pese a ser cercanas. Ella tiene su personalidad, yo tengo la mía. Somos muy diferentes”, puntualizó Monique Pardo.