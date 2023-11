¿Guerra en la cocina? José Peláez defiende a Fiorella Cayo de las críticas de Giacomo Bocchio

¿Esto es Guerra… de cocina? Un tenso momento se vivió en el último capítulo de “El gran chef famosos”. Solo quedan seis participantes, quienes luchan, plato a plato, un lugar en la semana final para estar más cerca de la olla dorada. Fiorella Cayo es una de las competidoras que sigue en carrera, pero también una de las más cuestionadas y esta vez las críticas llegaron por parte de Giacomo Bocchio. El jurado “explotó” contra la actriz, sin embargo, José Peláez salió en su defensa.

José Peláez defiende a Fiorella Cayo tras críticas de Giacomo Bocchio

“El gran chef famosos” entró a su recta final y solo quedan seis participantes, los cuales se someten a las exigencias del jurado calificador. En la última edición del programa, Fiorella Cayo no logró terminar de manera correcta el primer plato de la noche.

La actriz se excusó señalando que los tiempos eran más rápidos y se disculpó con los jurados por, nuevamente, usar de manera indebida el aceite. Esto colmó la paciencia de Giacomo Bocchio, quien “explotó” contra la ex “Torbellino” y cuestionó su presencia en la recta final de “El gran chef famosos”.

«Fiorella estos tiempos no son más rápidos, han tenido muchísimo tiempo para hacer esta preparación. Esta es mi parte de hablarte a ti como un cocinero profesional y decirte que estás equivocada. Estás trabajando de una manera alborotada con cosas muy calientes (aceite), pero categóricamente yo te digo, no sé cómo has llegado hasta acá», expresó Giacomo Bocchio.

Las duras palabras de Giacomo Bocchio llegaron a oídos de José Peláez, conductor del reality culinario, quien no dudó en respaldar a Fiorella Cayo. El también actor señaló que la hermana de Bárbara Cayo se ganó su puesto limpiamente.

«Todo lo que ustedes quieran (jurados), pero Fiorella ha llegado hasta aquí justamente. O sea lo que quieran (sobre su plato), pónganse como quieran, pero ha llegado hasta aquí en un proceso justo», señaló José Peláez.

La exterminadora de la temporada

Fiorella Cayo ha llegado hasta la etapa final de “El gran chef famosos”, sin embargo, las críticas de los fanáticos del programa no se han hecho esperar. Su participación en el reality ha sido duramente cuestionada, ya que concurrentemente no hace caso a las indicaciones de los jurados.

Pese a ello, siempre se termina salvando y a eliminado a participantes muy queridos como Claudia Berninzon, el “Checho” Ibarra y Renato Rossini papá (en dos oportunidades). Por ello, Javier Masías la ha bautizado como la “exterminadora” y la “reina de las eliminaciones”.

“A estas alturas de la competencia deben tenerle miedo a Fiorella Cayo. Es hora de llamarla la “reina de la muerte” porque quien compite con ella se va a su casa”, señaló Javier Masías. “No, por favor, la “reina de la muerte” no, soy la “reina de la vida”. Pero me gusta eso de la “exterminadora”. Fiorella Cayo, la “exterminadora”, me gusta”, acotó la recordada actriz de “Torbellino”.