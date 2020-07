Compartir Facebook

Chicos de ‘Esto es guerra’ anuncian que si canción llega a 3000 mil reproducciones en YouTube e Instagram conseguirán un camión de donativos.

Chicos reality se ponen la camiseta! Los integrantes de ‘Esto es guerra’ vienen apoyando un compromiso social para ayudar a las personas de escasos recursos, pues debido a la crisis que ha generado la pandemia muchas han perdido su trabajo. Por ello, el productor Peter Fajardo unió a todos sus pupilos en el canto y baile, y así presentar una alternativa musical a los televidentes.

Se trata del video clip “Primero tu Salud”, en la que Michelle Soifer y Hugo García ponen la voz. Además, participan Angie Arizaga, Luciana Fuster, Pancho Rodríguez, Patricio Parodi, Rafael Cardozo, Facundo González, Ivana Yturbe, entre otros.

“Estamos muy contentos con este nuevo reto, pues EEG ha decidido darle guerra al Covid 19. Queremos seguir apoyando a la gente que lo necesita, y cada vez queremos involucrarnos más», dijo Fajardo.

«Es así como de tantas idas y venidas, nace la idea de grabar el tema Lávate las manos, con el cual no solo concientizamos a nuestros fans, que no debemos bajar la guardia con las medidas de bioseguridad, pero dijimos, por qué no, seguir ayudando, es así que nace la idea de la del reto de las 300 mil reproducciones que tendrá como premio una camionada de donativos”, añadió.

El tema es una composición de Juan Carlos Fernández y fue grabado por Guerreros y Retadores al ritmo de rock and roll, la misma que cuenta con una simpática coreografía.

El videoclip lo puedes visualizar aquí: EEG 2020 «Primero tu salud».