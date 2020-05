GUÍA RÁPIDA PARA ATENDER A TU MASCOTA DURANTE LA CUARENTENA

Compartir Facebook

Si tienes mascotas (perros, gatos u otro animal doméstico), ya sabrás que el confinamiento también los afecta. Por ello, si tienes dudas, revisa estas recomendaciones del Ministerio del Ambiente (Minam) para atender sus necesidades diarias y urgencias por motivos de salud, durante el periodo de aislamiento social obligatorio

-SUS NECESIDADES

Por higiene, puedes sacar a tu perro para que haga sus necesidades. Asegúrate de llevarlo a sitios muy cercanos a tu casa, ser breve, usar mascarilla y mantener tu distancia social. Recuerda recoger sus heces antes de irte. No utilices esta salida como excusa para incumplir la cuarentena.

-SI NO QUIERE

Si tu perro no hace sus necesidades en el breve tiempo que lo sacaste, vuelve a intentarlo al día siguiente. Si las hace dentro de casa, limpia sin regañarlo. Él no sabe lo que está pasando; entiéndelo y no lo hagas sentir culpable.

-TOQUE DE QUEDA

Durante la restricción de salida de los domingos por la inmovilización social obligatoria, puedes sacar a tu perro a hacer sus necesidades lo más rápido posible como excepción, según el Ministerio del Interior. Toma en cuenta que no es un paseo, solo puedes salir cerca a la puerta de tu vivienda.

-A BAÑARLO

Aprovecha los domingos para bañar a tu mascota y enseñarle nuevos trucos. Pasar más tiempo con ellos los ayudará a relajarse.

-VETERINARIOS

Los centros veterinarios solo atenderán casos de emergencia, en los que la vida o la salud de las mascotas estén en riesgo. Consulta con tu veterinario sobre sus servicios.

-SUS ALIMENTOS

Podrás adquirir alimentos para mascotas en los centros de abastecimiento como supermercados o bodegas. Si tu mascota tiene una necesidad muy específica para su alimentación por temas de salud, también podrás comprar sus productos, como una de las excepciones del estado de emergencia.

-GATO Y AVES

Los importadores y distribuidores de arena sanitaria para gatos y alimentos para aves, pueden seguir brindando el servicio esencial, pero hay que procurar parar de ser posible.