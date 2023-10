Guillermo Castañeda es reemplazado por el «Flaco» Granda como nuevo participante de «El Gran Chef Famosos» ¿A qué se debe?

El Gran Chef Famosos tomó la decisión de retirar a Guillermo Castañeda de la competición. Esto sucede luego de que muchos usuarios le recordaran las denuncias que tiene por presunto abuso sexual y psicológico contra la actriz Daniella Pflucker. Ante ello, el reality culinario anunció a Giancarlo Granda, más conocido como el ‘Flaco’ como nuevo integrante del programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Giancarlo Granda será el nuevo integrante de ‘El Gran Chef Famosos’

Durante la conferencia de prensa de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, Giancarlo ‘Flaco’ Granda, fue presentado como el nuevo integrante del reality culinario. Además, él reemplazará a Guillermo Castañeda, quien había sido acusado de presunto abuso sexual y psicológico contra la actriz Daniella Pflucker. Ante ello, el comentarista deportivo será parte de esta edición junto con otros 11 participantes. Cabe señalar que, hace unos días, los usuarios de las redes sociales exigieron a la producción del reality de Latina retirar a Castañeda de sus artistas convocados por presuntamente haber cometido abuso sexual.

Incluso, anunciaron a Guillermo Castañeda como uno de los nuevos participantes durante la primera promoción de la cuarta temporada. Sin embargo, esto ya no será así, pues Giancarlo Granda será quien lo reemplace ante el rechazo del público contra el actor Castañeda. «Bien, me siento contento porque imagino que voy a engordar. Cocino y pruebo lo demás. La voy a pasar bien, no voy a gritar goles», detalló el ‘Flaco’ Granda durante su presentación en la conferencia de ‘El Gran chef famosos’.

El rechazo de los usuarios contra Guillermo Castañeda

Cuando se anunció la nueva temporada del reality culinario se generó mucha polémica entre los usuarios en redes sociales. Las críticas giraban en torno a Guillermo Castañeda. Ellos le recordaron las denuncias en su contra por abuso sexual hacia una actriz peruana. Recordemos que Castañeda era integrante del recordado canal de YouTube ‘Los Cinéfilos’ junto a Manuel Gold.

Hace 5 años, el actor fue denunciado por abuso sexual contra Daniella Pflucker cuando ella tenía 19 años. Debido a esto, la incomodidad de los usuarios se hizo notar en Twitter luego de que el programa revelara que Guillermo Castañeda formará parte de la cuarta temporada. «No sé qué hace Guillermo Castañeda ahí. Un click es suficiente para conocer sus denuncias», «Es claro que la afectada siempre será la denunciante», «Que no te digan que no denuncies a un blanco farandulero porque ‘le destruirás la carrera», «Ya, ¿pero el Guille no estaba denunciado por acoso?», «En esa lista también que incluir a Guillermo Castañeda que fue acusado de violación sexual. Un asco.», fueron alguno de los comentarios en redes sociales sobre la presencia de Castañeda.