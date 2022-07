Gustavo Bueno asegura que no necesita a ‘Doña Nelly’: “Nunca he dependido de nadie”

Compartir Facebook

El reconocido actor se refirió a la ausencia de la actriz Irma Maury, intérprete de ‘Doña Nelly’, en la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Gustavo Bueno llenó de alegría a todos al confirmar su participación en la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Pero la que no regresó, fue Irma Maury, la que interpretaba a la matriarca de ‘Los Gonzáles’.

Ella y Gustavo Bueno se llevaron en más de una ocasión el corazón de todos los fans de la serie con sus divertidas ocurrencias. Sin embargo, la actriz decidió dar un paso al costado de la serie y pese a las esperanzas de algunos fans, no volvió para este 2022.

“Yo había oído que a ella no le agradaba del todo la idea de regresar y está en todo su derecho. Pero no sé si le insistieron demasiado o no, son especulaciones. Son cosas de ella”, señaló el actor de 70 años para un medio local.

El actor también se refirió a cómo afecta la ausencia de su ‘palomita’ en el desarrollo de su personaje y asegura que no se hace problema. “Yo me siento bien, nunca he dependido de nadie. Me divierto con mi personaje en las circunstancias que sea”, confesó.

Andrés Wiese se siente parte de ‘Al fondo hay sitio’: “les deseo todo el éxito”

El popular actor Andrés Wiese siempre ha despertado más de un suspiro entre sus fanáticas. Esta vez, se despidió mediante un extenso mensaje en redes sociales tras el final de ‘Junta de Vecinos’, serie donde compartió con grandes actores nacionales e internacionales.

En la misma publicación, el recordado ‘Nicolás’ no se olvidó de sus compañeros de ‘Al fondo hay sitio’, y les deseo todo el éxito del mundo.

“Gracias a cada uno de mis queridos y talentosos compañeros actores, y sobre todo gracias a quienes nos acompañaron todos estos meses desde sus casas”, dijo Wiese.

“Finalmente, se acabó ‘Junta de vecinos’, pero hoy arranca mi familia de ‘Al fondo hay sitio’ en ese horario por América Televisión y les deseo todo el éxito del mundo”, agregó el popular ‘Ricolás’.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y más de una fanática le pidió a Andrés Wiese que regrese a la serie: “¿Volverás?”, “Regresa, AFHS no es lo mismo sin ti”, “Ya pues Ricolás ya vuelve a Al fondo hay sitio”, “Ahora vuelve a Al fondo hay sitio, “¿Cómo que no habrá Ricoláaas?”, “Andrés, el público te aclamaba, vuelve a Al fondo hay sitio”, son solo algunos comentarios que se leen en la publicación.

