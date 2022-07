Gustavo Bueno fue el testigo de bodas en el matrimonio de Laslo Kovacs y Mili Asalde

Compartir Facebook

El actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y compañero de Laslo Kovacs en la serie, fue el testigo elegido por el novio para el día más importante de su vida.

‘Al Fondo Hay Sitio’ se mantuvo en el aire por 8 años y hace poco volvió a las pantallas de todos los peruanos con una nueva temporada. No todos los actores de la serie volvieron al programa pero Laslo Kovacs y Gustavo Bueno sí y parece que en todo es tiempo sí mantuvieron contacto.

La amistad de ambos actores se habría mantenido intacta desde que empezaron a trabajar en la serie, por lo que existe un cariño especial. Laslo Kovacs acaba de contraer matrimonio con Lili Asalde y Gustavo Bueno fue el testigo de la boda.

Laslo y Mili se casaron ante la ley y el actor que interpreta a ‘Don Gilberto’ los acompañó y fue el testigo del novio en aquel momento especial. De hecho, en la Municipalidad de Miraflores al momento de contraer nupcias fue muy íntimo y solo estuvieron los testigos y los padres de los novios.

El actor Gustavo Bueno se mostró honrado de poder atestiguar la unión matrimonial de Laslo y Mili. Cabe señalar que de ‘Al Fondo Hay Sitio’ solo Gustavo Bueno y Magdyel Ugaz fueron invitados a la recepción de la boda, dado que son los más cercanos a Laslo.

El popular actor Andrés Wiese siempre ha despertado más de un suspiro entre sus fanáticas. Esta vez, se despidió mediante un extenso mensaje en redes sociales tras el final de ‘Junta de Vecinos’, serie donde compartió con grandes actores nacionales e internacionales.

En la misma publicación, el recordado ‘Nicolás’ no se olvidó de sus compañeros de ‘Al fondo hay sitio’, y les deseo todo el éxito del mundo.

“Gracias a cada uno de mis queridos y talentosos compañeros actores, y sobre todo gracias a quienes nos acompañaron todos estos meses desde sus casas”, dijo Wiese.

“Finalmente, se acabó ‘Junta de vecinos’, pero hoy arranca mi familia de ‘Al fondo hay sitio’ en ese horario por América Televisión y les deseo todo el éxito del mundo”, agregó el popular ‘Ricolás’.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y más de una fanática le pidió a Andrés Wiese que regrese a la serie: “¿Volverás?”, “Regresa, AFHS no es lo mismo sin ti”, “Ya pues Ricolás ya vuelve a Al fondo hay sitio”, “Ahora vuelve a Al fondo hay sitio, “¿Cómo que no habrá Ricoláaas?”, “Andrés, el público te aclamaba, vuelve a Al fondo hay sitio”, son solo algunos comentarios que se leen en la publicación.

