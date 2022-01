Gustavo Dulanto regresó a su barrio para jugar una pichanga: “Para no perder la costumbre”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Desde Europa a San Juan de Lurigancho! El futbolista no se olvida de sus orígenes y llegó hasta su barrio en Mangomarca para jugar al fútbol.

Gustavo Dulanto es un futbolista peruano de 26 años que actualmente pertenece al club de fútbol ruso, Sheriff Tiraspol. Y en el año 2021 logró hacer crecer su carrera profesional y quedarse en boca de todos tras ganarle al equipo español, Real Madrid.

Sin embargo, esos reconocimientos y los aplausos que recibió a nivel internacional no lo alejan de sus raíces. Dulanto está de vacaciones y volvió a su barrio en Mangomarca, San Juan de Lurigancho, para recordar cuando jugaba ‘pichangas’ allí.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista peruano compartió una imagen en la que está disfrutando de jugar al fútbol con sus amigos del barrio. “Mi rica huaca”, escribió Dulanto.

En Twitter, Gustavo también compartió la imagen para sus seguidores de esa red social y escribió lo siguiente: “Para no perder la costumbre, en el barrio”. No cabe duda que por mucha popularidad que gane el futbolista, no se olvidará de su querido barrio, y así lo ha demostrado.

Mire también: «Te amo y te acompaño en cada error», hermana de María Fe admira su rol de madre soltera

Se despide del 2021

Gustavo Dulanto compartió una imagen suya en el mítico estadio español, Santiago Bernabéu, en el que se enfrentó al Real Madrid. Ese partido lo ganó el Sheriff y fue un encuentro que dio mucho que hablar por la gran actuación de Dulanto.

“Gracias 2021 por enseñarme tanto… fuiste un año que comenzó con muchas dudas y termino con muchas alegrías. Feliz Año a todos! Que todas sus metas se cumplan”, escribió el futbolista peruano.

El futbolista le expresó a un medio local que está cómodo jugando en el Sheriff, sin embargo sí consideraría otras opciones. Sobre todo si se trata de alguna liga con mayor peso a nivel internacional, por lo que está entrenando más duro que nunca.

Además: «Plan de inicio de año: alimentar a mi bebita», Maricarmen ‘chocha’ con su hija