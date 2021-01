Gustavo Dulanto sueña con volver a Universitario

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El defensa Gustavo Dulanto afirmó que aunque su prioridad es volver a Europa, en caso de llegar una oferta de Universitario no descartaría jugar la Liga 1. “Una propuesta que sí escucharía es de la ‘U’ porque soy hincha, tuve un acercamiento porque el preparador físico del club me dijo que gustaban de mí. Les dije que me manden la propuesta para analizarla. La intención es irme, pero a la ‘U’ siempre voy a escuchar”, afirmó Dulanto

Además te puede interesar: Athletic de Bilbao le gana al Real Madrid y lo elimina de Supercopa de España.

En cuanto a lo que viene haciendo durante las últimas semanas dijo: “Estoy entrenando por mi cuenta, me tomé un par de semanas de vacaciones. Había recibido una propuesta de un equipo de Grecia y al final no fui por decisión propia. No me gustaban algunas cosas.

Ahora estoy esperando lo que me diga mi representante para tomar una decisión”. Luego, el defensa nacional explicó por qué ya no continúa en el Boavista de Portugal. “El fútbol es cambiante, estaba en un gran momento en la segunda temporada. Compraron el club, llevaron 25 jugadores y la apuesta de esta nueva dirigencia era otra.

Entérate de más: Carlos Bustos es el nuevo entrenador de Alianza Lima

En su proyecto no estaba yo, lastimosamente. Anoté un gol en la presentación y a los dos días me dicen que el DT no quería contar conmigo. Consulto con el entrenador y me dijo que era una decisión de la dirigencia, pero comentó que para él yo era titular”, expresó Gustavo Dulanto.

Entérate de más: