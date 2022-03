Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El modelo Guty Carrera, sorprendió a más de uno al confesarles a Milagros Leiva, el calvario que vivió cuando Alejandra Baigorria lo denunció públicamente por violencia psicológica y física.

Sin embargo, un detalle que llamó bastante la atención, pues fue el popular ‘Potro’ quien comentó que fue tanta la depresión que vivió al ser señalado como presunto agresor, que hasta intentó quitarse la vida.

También puedes leer: “Luchadora del amor de los novios de sus amigas”, Magaly ‘chanca’ a Luciana por mensaje en el Día de la Mujer

“Me aislé, no quise recibir visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mí, no había solución. Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó Guty.

“Yo me acuerdo que vivía en el piso 19, vi cinco minutos ‘El Valor de la Verdad’ y me afectó muchísimo. Dije: ‘mi vida se acabó’. Me acerqué al balcón y pensaba cómo me tiro, de frente, parado, de repente me rompo las piernas… Era un momento muy fuerte y lo pensé mejor por mi familia”, precisó.

Asimismo, el modelo confesó que perdonó a la “gringa de Gamarra”, a pesar de todos los agravios y ataques que recibió por parte de ella. La perdoné desde el primer día (denuncia), desde que yo veía que me atacaba, yo la perdoné.

Yo soy católico y hablé con un padre cuando estaba pasando por ese momento y me confesé. Yo me confesé y le dije todo al padre (…) El padre me dijo: ‘si tú no perdonas a las personas que te han dañado, que te han lastimado, tú no vas a avanzar porque vas a estar estancado’ (…) Yo he perdonado a todos, yo puedo ver a la cara a cualquier persona, inclusive a ella”, acotó.