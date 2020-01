Guty Carrera destruye a Alejandra Baigorria

Se fue por la revancha y esta vez confesó todo. Luego de ser declarado inocente en el juicio por violencia psicológica que le entabló su ex pareja Alejandra Baigorria, Guty Carrera se sentó en ‘El valor de la verdad’ para contarlo todo y no omitir ningún detalle de su tormentosa relación con la popular chica reality.

En el avance que se pudo ver en televisión, se ve a Carrera en el temido sillón, revelando detalles poco conocidos de su relación con la Baigorria, quien en 2016 lo denunció por violencia psicológica.

Algunas de las preguntas que le formulan a Guty Carrera son: “¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podría perjudicarla públicamente? y ¿Crees que Alejandra te grabó para hacerte daño?”.

“Yo no le podría hacer daño a ninguna familia porque no soy así. No tengo esa crianza… Son audios patéticos, son audios en donde no soy yo, yo no soy esa persona… Yo estaba en la cima y me empujaron de un edificio y caí. Cuando estaba en el suelo, la gente me empezó a golpear”, respondió el popular ‘Potro’ que no pudo evitar derramar lágrimas al recordar los ataques que recibió por culpa de su expareja.

“Que sigan hablando, que sigan destruyendo a mi familia, que me sigan destruyendo a mí, no me permitían defender, me pusieron una mordaza”, añadió.

Cabe señalar que en el primer adelanto del programa, Beto Ortiz anunció que Guty “tuvo que permanecer en silencio tres años y medio por orden del juez tras la denuncia por violencia psicológica que le puso Alejandra Baigorria”.