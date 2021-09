Guty Carrera indignado porque le impidieron volver a Perú: “Me parece un maltrato”

Compartir Facebook

Guty Carrera utilizó sus redes sociales para expresar su indignación tras ser impedido de regresar al Perú. El chico reality comentó que se disponía a viajar por Aeroméxico.

“El día de hoy yo tenía un vuelo a las 3.45 por Aeroméxico. Aquí estoy con todos mis documentos, con mi prueba PCR negativa de 72 horas. Resulta que no me dejaron ingresar a la salsa porque dijeron que Perú exige una credencial de vacunación, lo cual no es cierto”, dijo.

“No es un requisito necesario para ingresar a mi país, pero aquí no me dejaron ingresar porque no han recibido la actualización. No tenía autorización. Fueron muy malcriados, pero al final hubo una señora que se portó bastante bien y me explicó cada paso, y admitieron el error. Pero ya perdí el vuelo”, agregó Guty.

El ex de Melissa Loza también afirmó que le impondrá una denuncia a la mencionada aerolínea. “Me han perjudicado, a pesar de que admitieron que están en un error. Yo les mostré el decreto, pero no quisieron darme este acceso. Me parece un maltrato, abuso, están yendo contra los derechos humanos. Encima, soy peruano y no me dejan regresar a mi país. Simplemente tendré que poner una denuncia”, añadió.

«De los más fuertes de mi vida», dijo Guty Carrera tras fuerte sismo en México

Momentos de pánico y terror se vivieron en la ciudad de México tras el fuerte sismo que sacudió el lugar con una magnitud de 7.1 despertando el miedo entre los ciudadanos siendo uno de ellos el popular Guty Carrera.

El ‘chico reality’ pasó uno de los peores sustos de su vida pues al residir en México y en un departamento en el que se encuentra en el piso 26 era casi imposible bajar en lo que duraba el sismo junto con su novia y sus mascotas a quienes priorizo su seguridad.

A través de sus redes sociales Guty registró como se vivieron los momentos de terror en su domicilio y se logró ver a las personas abrazadas ante el aviso de las posibles replicas que se desarrollarían. «Hay un fuerte movimiento en la Ciudad de México, tuvimos que salir corriendo, los gatos están abajo, los helicópteros están pasando», dijo Carrera.

Y es que el modelo jamás había vivido en su vida un sismo de tal magnitud que hasta amenazó su seguridad y la de su familia. «Toda la gente que hay, fue muy muy fuerte, nos sentimos un poco más tranquilos», mencionó Guty poco después en referencia a él y su novia.

