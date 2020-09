Guty Carrera negó a Alejandra Baigorria como su ex pareja

Compartir Facebook

El ex chico reality, Guty Carrera, sorprendió a todos sus fans en redes sociales al negar a su ex pareja Alejandra Baigorria. “Solo cuenta Brenda Zambrano”

El hijo de Edith Tapia, que ahora forma parte del programa concurso “Guerreros 2020” en México, tuvo dos relaciones cuando estuvo en Perú. Una con Alejandra Baigorria y otra relación con Melissa Loza, ambas ex integrantes del reality donde él trabajó. Ambas relaciones fueron bastante mediáticas y polémicas, motivo por el cuál, quizás, el Potro haya optado por omitirlas.

En un video suyo publicado en su Instagram, Guty realizó unas confesiones muy picantes, donde se refiere a las declaraciones que su ex pareja Melissa Loza hizo en reiteradas ocasiones donde lo acusa de haber sido infiel. “¿Si alguna vez he sido infiel? Eso es fácil de responder. Entiéndalo, yo jamás he sido infiel. Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel”, comenzó diciendo en el video.

Recordemos que su ex compañera de set, Milett Figueroa, salió a declarar con pruebas en mano que el “Potro” si habría tenido algo con ella.

“¿Cuántas parejas he tenido? Una no más, Brenda… ¿Las demás? ¿Qué más? Brenda no más”, declare el “Potro” negando haber tenido otras novias, y afirma que, para él, solo cuenta su actual relación con Brenda Zambrano.

ALEJANDRA BAIGORRIA ENAMORADA

Pese a todo lo dicho por el «Potro», la querida Alito esta disfrutando lo máximo de la vida. Anunció que su mamá salió de peligro, esta más que enamorada recibiendo toda la atención de Said Palao y es una gran empresaria de Gamarra.

La empresaria definitivamente no tiene porqué preocuparse si la recuerdan o no, porque incluso el hermano de su «saliente», pide que su hermano por fin formalice la relación.

“Es un tema que no me gusta tocar mucho porque es un tema de él (Said Palao) y de Alejandra. Lo que todos podemos ver es que se están conociendo, saliendo. Qué bonito si más adelante se forma algo”, dijo manteniendo su postura reservada.