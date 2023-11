Guty Carrera niega bronca con Nicola Porcella: «Trataron de crear un chisme, jugamos fútbol los jueves»

El popular Guty Carrera ha salido al frente para aclarar los rumores sobre una supuesta rivalidad con Nicola Porcella, quien ha estado brillando con éxito en México. El actor sostuvo una charla con «Amor y Fuego» y aclaró sobre el chisme que decía que había un problema entre ellos.

¿Qué dijo Guty Carrera sobre Nicola Porcella?

Guty Carrera asistió a una entrevista a «Amor y Fuego» y declaró con firmeza: «Trataron de crear un chisme. No tengo ningún problema con Nicola, lo vi hace poco en un restaurante. Tenemos un grupo de peruanos y jugamos fútbol los jueves».

Guty, actualmente en Perú para participar en una nueva película, aprovechó la ocasión para expresar su admiración por el éxito de Porcella en México: «Me alegra mucho que un peruano esté triunfando».

Sobre las críticas previas que lo pusieron en el ojo del huracán, donde parecía minimizar los logros de Nicola, Guty aclaró más adelante para las cámaras de «Amor y Fuego»: «Eso se lo inventaron, yo no sé ni siquiera de dónde sacaron las declaraciones. Me preguntaron puntualmente si veo a Nicola, y dije que no, porque estoy grabando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Llego a casa a estudiar guiones para entrar otra vez al día siguiente a las 7 de la mañana. No tengo tiempo para ver televisión».

En cuanto a la relación con otros peruanos exitosos en México, Carrera negó cualquier mala onda y reveló: «Nos hemos juntado en alguna oportunidad para jugar fútbol, con Joselito Carrera también«.

Guty habla de sus exparejas Brenda Zambrano y Alejandra Baigorria

En la emisión del 13 de noviembre, preguntado por su expareja Brenda Zambrano, Guty recordó que la relación culminó el último 14 de febrero y que no hubo ningún tipo de infidelidad por su parte.

Guty fue directo y respondió con la preguntaron por su expareja Brenda Zambrano. «La relación dejó de funcionar, no hubo ningún tipo de infidelidad de mi parte», aseguró el modelo.

Por otro lado, en la entrevista que le hicieron para «Amor y Fuego» y se emitió el 14 de noviembre, Guty habló sobre su pasada relación con Alejandra Baigorria. Recordemos que ella lo denunció por violencia psicológica y no procedió. Guty contó que está en Perú para el debido proceso y una contrademanda a Baigorria.

«Simplemente es seguir con el debido proceso. No es una revancha, este tema no es personal. Es más, para mí, hoy en día yo dejo que la justicia actúe… Uno de los motivos por los cuales vine es porque tengo una audiencia ya con la perito, con la psicológica. Porque ya estamos en las últimas instancias de esta contrademanda que le hice», contó Guty Carrera.

Además, enfatizó las consecuencias que trajeron la demanda pública de Alejandra Baigorria y cómo afectó su trabajo. «O sea nada te puede imputar cargos, ni te puede adjetivizar, menos en televisión nacional, y pues manchar tu honra. Esto a mí me causó muchas problemas en su tiempo y por supuesto trae consecuencias en el presente. A mí me cerraron muchas puertas. Y ese fue uno de los motivos por los yo decido ir a México y empezar una carrera desde cero», finalizó.

En resumen, con respecto su relación con Nicola dejó en claro que no hay ningún problema. Este es un cambio radical en la historia que sugería una posible enemistad entre Guty Carrera y Nicola Porcella. Con esta declaración, Guty despeja cualquier malentendido y destaca el compañerismo entre compatriotas en tierras extranjeras.