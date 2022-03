Guty Carrera reafirma que no fue infiel: “Salí con Milett cuando ya no estaba con Melissa”

Compartir Facebook

El hijo de Edith Tapia se confesó en una reciente entrevista con Milagros Leiva, sobre el recordado episodio de supuesta infidelidad sobre Melissa Loza.

Guty Carrera apareció en el último episodio de programas de entrevistas de Milagros Leiva y dio sobre muchos detalles de su vida personal. Uno de los temas que no faltó en la conversación fue la sonada separación con Melissa Loza.

Y es que ‘el potro’ fue acusado de infidelidad por Melissa, y en su momento él le rindió explicaciones en televisión nacional a Loza. En ellas aseguraba que él no fue infiel de ninguna manera, y en su reciente entrevista reafirmó la versión que dio en su momento.

“Cuando pasó el episodio de la supuesta infidelidad hacia Melissa, para mí fue duro. No entendía por qué me acusaban de cosas, ver cómo sufría mi familia, pero luego entendí que es parte de. Uno no debe permitirlo, pero si uno se conoce a sí mismo, ¿por qué preocuparse?”, señaló.

“Infidelidad nunca la hubo, siempre lo he dicho. Para algunas personas sí es infidelidad, para otros no. Termina la relación con Melissa, hay un cierto tiempo y yo tengo una salida con Milett, no pasó nada más que una salida. Se lo dije a Melissa, a la producción, a mi mamá, a todos… pero obvio algunos no me creyeron”, agregó.

El exchico reality Guty Carrera volvió a comentar acerca de la denuncia que le interpuso Alejandra Baigorria en su contra por violencia psicológica y física.

“Me acusaron de violencia psicológica, algunas personas también dijeron que hubo violencia física también, inventaron episodios de sangre, que la hice correr a uno de los grifos, nunca apareció ninguna prueba y el Poder Judicial determinó que no soy para nada culpable”, agregó bastante indignado.

Lo que más impactó de la entrevista fue que el ex de Melissa Loza confesó haber querido quitarse la vida por el mal momento que lo llevó hasta la depresión.

“Me aislé, no quise recibí visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mí, no había solución… Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó.

