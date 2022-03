Guty Carrera revela que quiso morir tras denuncia de Alejandra Baigorria

Compartir Facebook

El exchico reality Guty Carrera volvió a comentar acerca de la denuncia que le interpuso Alejandra Baigorria en su contra por violencia psicológica y física.

En diálogo con Milagros Leiva, el modelo confesó que aquella época fue de las más difíciles que atravesó en su vida. “Yo ya había superado el momento de la foto íntima, comencé a trabajar mucho, hasta que llegó la relación con Alejandra Baigorria, ese fue el momento más complicado de mi vida, cuando recibí una denuncia por violencia psicológica.

“Me acusaron de violencia psicológica, algunas personas también dijeron que hubo violencia física también, inventaron episodios de sangre, que la hice correr a uno de los grifos, nunca apareció ninguna prueba y el Poder Judicial determinó que no soy para nada culpable”, agregó bastante indignado.

Lo que más impactó de la entrevista fue que el ex de Melissa Loza confesó haber querido quitarse la vida por el mal momento que lo llevó hasta la depresión.

“Me aislé, no quise recibí visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mí, no había solución… Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó.

“Yo me acuerdo que vivía en el piso 19, vi cinco minutos ‘El Valor de la Verdad’ y me afectó muchísimo. Dije: ‘mi vida se acabó’. Me acerqué al balcón y pensaba cómo me tiro, de frente, parado, de repente me rompo las piernas… Era un momento muy fuerte y lo pensé mejor por mi familia”, finalizó diciendo.

Novia de Guty Carrera confiesa que gastó 95 mil en ‘retoquitos’: “operada de pies a cabeza”

“Yo todo (cirugías estéticas), osea yo estoy operada de pies a cabeza, no puedo ocultarlo. Si me he hecho mis retoquitos (…) me he hecho bastante”. Afirmó también que el haberse puesto implantes en los senos la estaba volviendo loca y por ello tuvo que quitárselos y habría gastado “más de 2 millones de pesos”, lo que equivale a 95 mil dólares aproximadamente.

Guty se quedó sin palabras al escuchar las confesiones de la modelo: “Me he hecho lipo tras lipo (…) Me fui hasta Colombia, más los gastos, el hospedaje, todo, es caro, si he gastado mucho”.

