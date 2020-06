Guty Carrera sufre lesión en el hombro y queda fuera de ‘Guerreros 2020’

Compartir Facebook

Está de malas. A través de un enlace con el programa ‘En boca de todos’, Guty Carrera anunció que será operado del hombro, tras la lesión que sufrió en uno de los ensayos del reality de Televisa ‘Guerreros 2020’.

“Con esta lesión vengo desde los ensayos del estreno del programa, pensé que era algo pasajero, pero no fue así. En un primer momento, no le di mucha importancia, pero cuando me han hecho los exámenes y todas las pruebas requeridas, me di con la sorpresa que son varias lesiones al hombro, incluso el doctor me preguntó si me habían pasado un camión encima y le dije que no”, contó el popular ‘Potro’ desde México.

No obstante, el engreído de Edith Tapia, espera que su recuperación sea rápida y satisfactoria. “Si algunas personas recuerdan, tuve que salir de ‘Esto es guerra’ por una lesión en el hombro derecho y me pasó exactamente lo mismo (que ahora). En tres meses me recuperé. El pronóstico es bueno porque soy alguien que se recupera bastante rápido de las lesiones”, sostuvo Guty.

Debido a esta lesión, el modelo peruano se alejará de la competencia del reality mexicano. “Evidentemente para esta temporada no podré volver, pero habrán sorpresas porque no necesariamente, por esta lesión, me desprenderé del programa”, reveló.