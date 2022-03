Guty cerró todo vínculo con América Tv: “El acuerdo con EEG era solo una semana”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El hijo de Edith Tapia habló con ‘Amor y Fuego’ sobre su corta estancia en EEG y explicó que actualmente no tiene ningún vínculo con América Tv.

Guty Carrera llegó por todo lo alto a EEG 10 años el segundo día del estreno del programa, sin embargo, el viernes de la misma semana anunció su retiro. Esto porque ‘el potro’ tenía ya un contrato con otro ‘reality’ en el canal MTV.

Es por eso que se tuvo que retirar y solo hizo un regreso triunfal tras conseguir que archiven el caso de denuncia que le impuso Alejandra Baigorria. Guty habló con ‘Amor y Fuego’ al respecto y explicó que el contrato con EEG tenía una duración de solo una semana.

“El acuerdo con ellos era por una semana”, expresó Guty Carrera.

“Ya lo he dicho en mis redes sociales, muchas personas saben, incluido la gente de producción que solo podía estar una semana porque tengo compromisos aquí en México. Ahorita empiezo un programa en MTV, ‘Resistiré’ el 21 de marzo, entonces ya empezamos con las promociones y el programa en sí”, agregó.

Asimismo, reveló que en un inicio le ofrecieron un contrato por 365 días, pero él no lo pudo tomar. “A mí me ofrecieron un contrato de un año… No hablaré de dinero, pero no me puedo quejar del intercambio que tuvimos. Las puertas de Pro Tv están abiertas para mí…”, aclaró.

Mire también: Melissa explica cómo funciona tenencia compartida con el ‘Gato’ Cuba

Guty Carrera fue una de las más grandes sorpresas en EEG 10 años, pues pasaron varios años desde su salida del ‘reality’. Él apareció desde el pasado martes por primera vez y los días siguientes hasta el viernes 25 de febrero en donde anunció su salida del programa.

Guty se despidió de todos y aclaró las razones por las que decidió pasar por EEG 10 años, durante algunos días. “Estoy muy agradecido con Mariana (Ramírez del Villar) y con Peter (Fajardo). Estoy feliz de ver a los ‘históricos’ y de ver a nuevos compañeros también, pero tengo que partir, tengo un compromiso internacional”, inició diciendo.

El ‘potro’ explicó que tiene un proyecto televisivo con el canal internacional MTV que empieza en unas semanas y solo llegó a EEG para hacer presencia tras quedar libre de los cargos de violencia que Alejandra Baigorria impuso en su contra. “Es un programa que empieza el 21 de marzo, Resistiré. Así que estoy muy feliz, muy contento y estar aquí para mí es porque se hizo justicia”, dijo.

Además: Piden a Jossmery estar con Anthony para vengar al ‘Gato’ Cuba: “Sé el karma de Melissa”