“Ha sido muy emotivo”: Enfermero cumple sueño de vacunar contra el virus a su abuelito

Julián Arrufat, un estudiante de enfemería de Castellón, España, compartió en redes sociales el emotivo momento que vivió vacunando contra el virus a su abuelo: “Ha sido muy emotivo”.

Acompañando al tuit, dos imágenes: una de Julián cuando era un bebé, en brazos de su abuelo; la otra, de ayer, en el momento en el que Julián ponía a su abuelo la vacuna contra el coronavirus en el centro de salud de Villareal.

Julian es estudiante de enfermería en Castellón y, como parte de sus prácticas, tuvo que ir a poner vacunas al centro de esta localidad, donde viven sus abuelos. Ese mismo día, se enteró de que su abuelo Olegario de 87 años iría a vacunarse.

Fue ahí cuando decidió que él la administraría la dosis, con lo que su abuelo estuvo completamente de acuerdo: “Al ser una persona mayor tenía un poco de miedo, y me dijo que, si se la ponía yo, mucho mejor”, contó.

“Nos hicieron una foto y la subí para tener un recuerdo bonito, pero no esperaba que se viralizara tanto”. Y señala que fue un momento “muy emotivo”: “Mis abuelos siempre han cuidado de mí, y en un momento delicado como este, este tipo de situaciones dan esperanza. Es emotivo vacunar a todo el mundo, pero si es mi abuelo, todavía más”, añadió.

Asimismo, el joven Julián contó cómo empezó su amor por la enfermería y la medicina y señaló que siente pasión por su profesión.

“Cuando veía la primera ola en las noticias, pensaba que me gustaría estar allí para poder ayudar a la gente, y me sentía impotente por no poder hacerlo”, agregó.

A pesar de vivir momentos tan emocionantes y de mucho significado, nada compara lo vivido con su abuelo, señaló. Su abuela, algo más joven, también se vacunará dentro de poco y Julián quiere ser el encargado de la inoculación.

Vacunar del COVID-19 a mi abuelo es una de las cosas más grandes que me ha pasado nunca 🖤 pic.twitter.com/OpsB69qJPO — J ø (@JuliArrufat11) March 24, 2021

