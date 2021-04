“Ha sido una sorpresa para todos”: Antonio Pavón sobre separación la ‘Urraca’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una nueva edición de ‘Amor y Fuego’, el español Antonio Pavón se mostró asombrado tras la separación de su amiga Magaly Medina y el abogado Alfredo Zambrano.

Al igual que otras figuras de la televisión nacional, el torero pensó que el matrimonio de Magaly y su notario era realmente sólido, pues incluso a través de redes sociales derrochaban amor.

También puedes ver: ¡Al fin! Yahaira Plasencia emocionada por su primer juego ganado en Esto Es Guerra

“Ha sido una sorpresa para todos, una pena. Se veía que era un matrimonio muy sólido. No sé que ha pasado, no he querido preguntar ni molestar”, expresó Antonio Pavón, quien hoy reside en España con su hijo Antoñito.

Asimismo, la expareja de Sheyla Rojas contó el gran aprecio que tiene a Magaly Medina, pese a las diferencias que algún momento tuvieron.

“Siempre ha habido un cariño familiar y fue un reencuentro súper emotivo y hemos vivido momentos muy bonitos como ha sido la pedida de matrimonio y momentos en su casa”, agregó.

También te puede interesar: ¡Tremendo blooper! Mariachi llega para sorprender con espectáculo y termina cayéndose a la piscina

“Yo les deseo lo mejor a ellos, ya sea juntos o por separado. La verdad es que la noticia nos ha caído como un baldazo de agua fría”, concluyó.

Magaly Medina cuadra a Gisela Valcárcel: «Es la reina de los disfuerzos»

Magaly Medina le dio con palo a Gisela Valcárcel y es que tras su regreso a la pantalla chica, la ‘Urraca’ señaló que se ha convertido en la ‘reina de los disfuerzos’.

Según dijo la conductora de televisión, al parecer, la ‘Señito’ se habría aburrido de sus ‘millones de pajaritos’ y decidió volver a la industria televisiva.

«Pensé que la Gise solo se estaba dedicando a producir el programa de su hija, que había descubierto que lo mejor para ella era la cocina, los miles de pajaritos que cantan frente a su ventana, y de vez en cuando hacía sus trasmisiones en vivo dándoselas de coach de vida, pero ahora decidió que su programa nuevamente va a salir”, enfatizó.

“Gisela siempre ha sido la reina de los disfuerzos, por eso la hija le ha copiado lo mismo. Comenzó con la ‘huachafada’, con el amor a todo su equipo como si no hubiera estado cinco años acá”, destacó.

MIRA TAMBIÉN: “Chabelita” le responde a Karla Tarazona: “Soy natural y joven aún”