¡Habla de su futuro! Luciana Fuster descarta nuevos certámenes de belleza pero promete regresar a la TV

Luciana Fuster, recién llegada al Perú después de su victoria en el Miss Grand International 2023, ya está dando de qué hablar. La reina de belleza fue recibida con honores en la Municipalidad del Callao, donde fue reconocida por su logro en Vietnam. Sin embargo, lo que todos querían saber era saber qué sigue. ¿Participará en el Miss Perú y luego en el Miss Universo?

Luciana Fuster habla de su futuro

Luciana Fuster, la Miss Grand International 2023, ha dado qué hablar sobre su futuro. La joven, recibida con honores en la Municipalidad del Callao, fue elogiada por su triunfo en Vietnam. Ella respondió las preguntas sobre si participará en el Miss Perú y luego en el Miss Universo.

Con la prensa a su alrededor, Luciana despejó las dudas sobre más concursos de belleza. Aunque muchos esperaban verla en el Miss Perú, ella aclaró que, por ahora, no tiene planes de sumarse a más certámenes de ese tipo. Aunque la noticia no fue la que sus fans esperaban, Luciana tiene sus razones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @missgrand.peruoficial

Mira también: Luciana Fuster y Patricio Parodi desmienten rumores de separación: “La relación está más fuerte que nunca”

«No (participaría en nuevos concursos). Depende mucho, tengo un año entero para vivir en Tailandia y cuando yo vuelva vamos a ver qué es lo que pase. Sí tengo algunos proyectos, sí tengo cosas en mente y depende del camino», explicó.

¿Luciana volverá a la televisión?

Lo que sí dejó claro es que no tiene intenciones de alejarse del mundo artístico, especialmente de la televisión, donde ha brillado en programas como «Esto es Guerra». «No me gustaría dejar la tele, nací para eso, para estar en pantallas y es algo que me apasione. Si tengo oportunidad de estar en TV o en cine también lo voy a hacer», afirmó.

Entonces, tranquilidad para los seguidores de Luciana Fuster. Aunque no la veremos en más concursos de belleza, la televisión seguirá siendo testigo de su encanto y talento. ¿Volverá a «Esto es Guerra»? Eso está por verse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América Hoy (@americahoytv)

Pero antes de volver a la pantalla chica, Luciana se tomará unas merecidas vacaciones junto a su novio Patricio Parodi, celebrando Navidad, Año Nuevo, su cumpleaños y San Valentín. Un merecido descanso después de meses intensos de preparación para el Miss Grand International.

Mira también: ¡Causó sensación! Así fue el recibimiento de Luciana Fuster en Lima

Sin embargo, a su regreso, Luciana tiene la agenda llena de compromisos laborales. «Tengo muchas actividades, grabaciones. Me encantaría, pero tengo demasiadas responsabilidades y cosas que aplazar, he dejado cositas de lado por la preparación y es entendible», explicó la reina de belleza.

Así que, mientras disfruta de sus merecidas vacaciones, Luciana Fuster sigue siendo la reina de los corazones peruanos y una figura prometedora en el mundo del entretenimiento. ¡Que viva la reina!