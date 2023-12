¡Habla el Capitán! Paolo Guerrero se pronuncia tras la salida de Juan Reynoso: «No hicimos click»

Paolo Guerrero, el crack peruano, abrió su corazón y se pronunció detrás de la destitución de Juan Reynoso como técnico de la Selección Peruana. Después de brillar con Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, Guerrero no pudo contenerse y compartió declaraciones en una charla exclusiva con el periodista Luis Carrillo Pinto.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Juan Reynoso?

¿El veredicto de Guerrero sobre la era Reynoso? Un rotundo «no hicimos click». Después de levantar la copa con LDU Quito, Guerrero se sinceró sobre la falta de sintonía entre el equipo y Reynoso en las Eliminatorias 2026: «Me siento muy apenado porque no conseguimos hacer ese click con Juan, por decirlo así, porque obviamente los resultados no ayudaron».

Paolo no se guardó nada y contó que el tiempo corto de trabajo fue como un obstáculo gigante para entender la manera de trabajar de Reynoso: «Es difícil de explicar. Llegábamos con muy poco tiempo para trabajar, entenderle la idea al grupo, sobre todo. Entenderle un poco la idea a Juan Reynoso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto)

Mira también: ¿Lo defiende? Aldo Corzo y su polémica respuesta por salida de Juan Reynoso: “Una lástima”

Aunque reconoció que todos metieron la pata al máximo, Guerrero admitió que los resultados no se alinearon como esperaban: «Pero igual el grupo hacía lo posible, el grupo intentaba, trabajaba día a día. Todo su cuerpo técnico le metía ganas y trataban de apoyar, pero los resultados no se daban».

Guerrero explica el drama de los bajos puntos de la ‘Bicolor’

¿El drama? La ‘Bicolor’ no consiguió los puntos necesarios para brillar en el Mundial. Guerrero expresó su pesar: «Y el fútbol infelizmente hoy por hoy es así, no entiende resultados. Y es una pena, una pena que no se haya podido conseguir los puntos que en realidad eran necesarios para estar en la pelea en el Mundial».

¿Cómo terminó todo? Con Guerrero deseándole lo mejor a Reynoso en sus futuros proyectos. «Obviamente los resultados no ayudaron. Pero bueno, el fútbol es así y seguramente va a tener más revanchas, en algún momento se la va a cobrar y seguramente le irá súper bien en su carrera».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto)

Mira también: ¿Se acabó el amor? Presidente de LDU manda fuerte mensaje contra Paolo Guerrero: ¿se va del equipo ecuatoriano?

Así que ya lo saben, Guerrero contó su punto de vista tras la salida de Reynoso. ¿Qué opinas tú? ¿Faltó tiempo para que el ‘Depredador’ y Reynoso conectaran o fue simplemente mala suerte? De cualquier forma, la salida de Reynoso es oficial y ahora solo queda esperar que el entrenador que venga haga «click» con la Selección Peruana.