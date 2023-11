«Hablando de dinero y tiene el Onlyfans en promoción»: Handa le dice de todo a Leslie Shaw en su nueva canción

¡Agárrate, Leslie! Handa decidió responder a Leslie Shaw a través de una tiradera, al mismo estilo de Residente de Calle 13, quien hace un tiempo hizo tendencia con un tema dedicado a J Balvin, donde se burla del cantante. En un videoclip lanzado el 10 de noviembre y titulado «RIP LESLIE CHAO», Handa arremete contra Leslie, ataca a Magaly Medina y defiende a Mario Hart.

Con frases filosas, Handa le soltó a Leslie: «Te voy a matar con rimas». ¡Y en su canción «Rip Leslie Chao», no se guardó nada! Te contamos los detalles.

Handa defiende a Mario Hart

La movida inició cuando Leslie respondió a Handa: «Me parece infantil… Pienso que le falta mucho» y luego la tildó de «fan frustrada». Pero Handa no se quedó de brazos cruzados y le respondió con una canción.

En su tema, Handa le tiró a Leslie por cómo maneja la plata. Hasta le recordó su promoción en OnlyFans. ¡Pero eso no es todo! También le tiró por su forma de tratar a Mario Hart.

«Hablaste de Mario y dices que no tiene nivel, pero no decías lo mismo cuando parabas de la mano con él. Metí presión y bajé con la decisión hablando de dinero y tiene OnlyFans en promoción. Yo y el don, sí porque con música te mato, porque lo que yo tengo es talento, tú lo tienes taco», expresó Handa.

Incluso habló del prometido de Leslie y criticó que hable tanto de Mario Hart: «Dile al Prefe que te regale en tu aniversario la foto del que no paras de hablar, osea de Mario». Y también dijo que Hart no se va a meter en el lío: «Con el Chato no te metas que no te va a responder, la que te va a responder soy yo».

Por último, Handa le dio consejos a Leslie. «Parece que tienes que empezar de nuevo porque hasta que mencionaste mi nombre todos te habían olvidado. Cuando te quisiste colgar de Mario te bajaron del coche. No te olvides de esas cosas. Aprende a ser agradecida. Aprende a reconocer el talento urbano. Aprende a reconocer a la gente de Perú, que, sino no la das, ninguno te la va a dar como hasta ahora», le dijo de todo, Handa, en sus versos finales.

Arremete contra Magaly

¡Pero espera! Handa también le soltó a Magaly Medina, diciendo que es la única que respalda a Leslie. «Tu ego intenta crear desunión, a mí me apoyan hasta los productores por Cali, y a ti te está apoyando una tal Magaly, una señora que no sabe qué es un tempo, que se atreve a decir que entre nosotras no hay talento», dijo la cantante.

Esto se puso más picante, ¡porque retó a Leslie a que le responda con música! ¡Una pelea de rimas!

«Si yo soy inepta, ¿por qué el género me acepta y si tú eres tan dura, espero una respuesta, porque te hago recordar lo que tu dijiste que eres dura, pero ahora estás escuchando lo que Magaly me censura», agregó Handa, que tiene una canción con Flavia Laos.

Incluso Handa hasta se metió con la edad de Leslie Shaw. «Dile a tu productor que te haga recordar tu edad, porque parece que con el tiempo ya no te da», soltó Handa (29 años) a Leslie Shaw (34 años).

También, Handa reconoció que ahora la conocen (es mediática) gracias a Leslie Shaw y advirtió que no se meta con sus hijos. «Ya no soy NN ahora por tu culpa me conocen… A la próxima que quieras mencionar a mis hijos. ¡Lávate la boca!», señaló Handa.

Mira también: Mayra Goñi arremete contra Leslie Shaw tras críticas: “Que estudie para no cantar con la nariz”

“RIP Leslie Shaw, que soy una NN una nena con cara de niña”, finalizó Handa. ¡El escenario se encendió! Esta pelea entre las dos artistas va a dar de qué hablar. ¡La música peruana está vibrando con esta movida!