El ‘Potro’, Guty Carrera, conversó con Milagros Leiva largo y extenso acerca de Alejandra Baigorria, su expareja quien lo denunció por violencia física y psicológica años atrás.

El modelo y exintegrante de ‘Esto es guerra’ reveló que perdonó a Alejandra Baigorria pese a todo el sufrimiento que le hizo pasar a raíz de la denuncia.

“La perdoné desde el primer día (denuncia), desde que yo veía que me atacaba, yo la perdoné. Yo soy católico y hablé con un padre cuando estaba pasando por ese momento y me confesé. Yo me confesé y le dije todo al padre… El padre me dijo: ‘si tú no perdonas a las personas que te han dañado, que te han lastimado, tú no vas a avanzar porque vas a estar estancado’ (…) Yo he perdonado a todos, yo puedo ver a la cara a cualquier persona, inclusive a ella”, expresó.

“Lo peor que me han dicho es agresor”

Guty Carrera recalcó que nunca le faltó el respeto a Alejandra Baigorria. “Lo peor que me han dicho es agresor, puedes decirme infiel, lo que quieras porque no lo soy, pero lo que nunca seré en la vida es agresor”, indicó.

“Jamás le levante la mano ni le falte el respeto a ninguna persona y mucho menos a una mujer por la educación que recibí de mi madre, ella es una mujer luchadora. Tengo dos hermanas, entonces me pongo en todas las situaciones y no me gustaría que le falten el respeto a las mujeres más cercanas a mi vida”, detalló.

Guty Carrera revela que quiso morir tras denuncia de Alejandra Baigorria

“Yo ya había superado el momento de la foto íntima, comencé a trabajar mucho, hasta que llegó la relación con Alejandra Baigorria, ese fue el momento más complicado de mi vida, cuando recibí una denuncia por violencia psicológica.

“Me acusaron de violencia psicológica, algunas personas también dijeron que hubo violencia física también, inventaron episodios de sangre, que la hice correr a uno de los grifos, nunca apareció ninguna prueba y el Poder Judicial determinó que no soy para nada culpable”, agregó bastante indignado.

Lo que más impactó de la entrevista fue que el ex de Melissa Loza confesó haber querido quitarse la vida por el mal momento que lo llevó hasta la depresión.

