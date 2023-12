¡Habló el capitán! Paolo Guerrero revela llamado de atención a Christian Cueva: “La selección lo necesita”

¡Quiere verlo al 100%! Christian Cueva regaló magia y alegría a más de 30 millones de peruanos durante muchos años en la selección peruana. Sin embargo, tras su regreso a Alianza Lima, las cosas no salieron como él esperaba y su nivel futbolístico decayó tremendamente. Tras un pésimo año con la blanquiazul, el equipo íntimo decidió no renovarle el contrato, por lo cual, Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, habló al respecto y reveló que mantuvo más de una conversación con “Aladino”.

También puedes leer: ¡Pa´ la otra será! BCR descarta sacar moneda especial de Universitario por su centenario

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Christian Cueva?

Christian Cueva fue el valor más preciado que tuvo la selección peruana al mando de Ricardo Gareca. Su magia e inolvidables goles hicieron de “Aladino” uno de los jugadores símbolos de la blanquirroja. Sin embargo, por misterios de la vida, su nivel futbolístico se fue en picada y prueba de ello es que se fue por la “puerta falsa” de Alianza Lima.

El pésimo inicio de la selección peruana en las Eliminatorias hizo que todos los hinchas le pidieran a Christian Cueva volver a su mejor nivel futbolístico. Pero, no solo fueron los fanáticos de la bicolor los que se pronunciaron, sino también el capitán, Paolo Guerrero.

El “Depredador” habló en exclusiva con “RPP Deportes” y señaló que mantuvo más de una charla con Christian Cueva y le habló como lo que es, un verdadero capitán.

«Hablé 500.000 veces con Christian Cueva. Él sabe lo que tiene hacer. Ya le di mi punto de vista, ya le dije lo que tiene que hacer. La selección lo necesita”, señaló Paolo Guerrero. Además, recalcó que es uno de los jugadores más habilidosos de la bicolor, por lo cual, su recuperación es de vital importancia para la blanquirroja.

“Es un jugador diferente que le da mucho a la selección, así que esperemos que en un pronto tiempo se pueda recuperar y tengamos al Christian Cueva que todos conocemos», declaró.

También puedes leer: ¡Asoma su cabeza por Ate! Juan Reynoso podría llegar a Universitario tras la salida de Jorge Fossati

¿Regresa a Alianza Lima?

En las últimas horas circuló el rumor de que Paolo Guerrero no continuará en LDU. Tras ello, y aún con las ganas de jugar fútbol intactas, el “Depredador” fue consultado por la posibilidad de llegar a Alianza Lima.

El hinchaje de Paolo Guerrero por el cuadro aliancista es innegable y en la entrevista a RPP recalcó que en el único equipo peruano que jugaría, sería en Alianza Lima.

“Soy hincha de Alianza. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta de Alianza. Cuando salí de Racing, me contacté con alguien de Alianza. Me dijeron que me llamarían. Hasta ahora sigo esperando la llamada. En el único equipo que jugaría en Perú es en Alianza”, remarcó el “Depredador”.