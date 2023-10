«Habría que preguntarle a un chef»: Mónica Zevallos y su potente mensaje contra Giacomo Bocchio

En uno de los recientes episodios de ‘El Gran Chef Famosos’, Mónica Zevallos no dudó en ‘trollear’ a Giacomo Bocchio. Recordemos que el jurado es muy minucioso a la hora de enseñar, en especial el chef Bocchio. Ante ello, este comentario de la recordada conductora de televisión no pasó desapercibido por los usuarios, quienes también opinaron al respecto. Recordemos que recientemente otra participante tuvo un altercado con uno de los jurados del programa. Por este motivo, los internautas se sorprendieron por la forma en la que Mónica Zevallos ‘bromea’ con ellos.

También te puede interesar leer: “Un capazo” Usuarios elogian la labor de Ricardo Morán dirigiendo ‘El Gran Chef Famosos’

Mónica Zevallos y su peculiar comentario contra el jurado

Durante una de las recientes transmisiones del programa ‘El Gran Chef Famosos, el jurado se acercó a la estación de la participante Mónica Zevallos para evaluar sus desempeño. Ante ello, Giacomo Bocchio, quien es uno de los jueces y reconocido chef, le dio un par de consejos e indicaciones a la recordada conductora de «Vale la pena soñar». Sin embargo, ella sorprendió al maestro con una peculiar broma que no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales.

El ‘trolleo’ no pasó por alto en los usuarios, pues Zevallos respondió que «habría que preguntarle a un chef» ante las indicaciones de Giacomo Bocchio. Esto tomó por sorpresa al maestro y, de igual forma, los demás jurados rieron por este comentario. Sin embargo, luego la participante aclaró que se trató de una ‘bromita’. «Ay Giacomo, era bromita. Tú eres el chef, el, el, el gran chef», comentó Mónica Zevallos.

También te puede interesar leer: “No sabes escuchar”: Giacomo Bocchio explota contra Fiorella Cayo tras no seguir sus indicaciones

Giacomo Bocchio y su tenso momento con Fiorella Cayo

Dejando de lado la broma de Mónica Zevallos, a lo largo de las 4 temporadas de ‘El Gran Chef Famosos’, el jurado Giacomo Bocchio ha demostrado que es muy riguroso en su trabajo. También, es muy meticuloso cuando enseña o brinda consejos de cocina. Sin embargo, no todos han acatado sus tips de la misma manera. Tal es el caso de Fiorella Cayo, con quien tuvo diferencias cuando se acercó a ayudarla.

“Fiorella, ¿Tú eres profesora? Y cuando tú le enseñas a un alumno te gusta que el alumno te contradiga, te refute, te interrogue, te pregunta o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando y entienda que esa es la indicación”, mencionó tratando de hacer entender a la participante sin conseguirlo. “Pero si me gusta que me diga que siente y que piensa”, refutó la actriz

“Te lo estoy diciendo, pero tú (no dejas de hablar) Bueno, no sabes escuchar Fiorella. No voy a seguir insistiendo contigo. Que la gente saque sus conclusiones en su casa”, finalizó Giacomo Bocchio.