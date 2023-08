«Hace cosas por todos los lados»: Fátima Segovia, la «Chuecona», arremete contra Xoana González

¡Guerra de modelos! Fátima Segovia ha vuelto a los principales portales de espectáculos en nuestro país. Hace unos días no dudó en aceptar que estaría dispuesta a trabajar nuevamente con Jorge Benavides y ahora, en un video en redes sociales, criticó duramente a Xoana González. La popular “Chuecona” tuvo duros calificativos contra la argentina y al parecer, habría empezado una guerra por el reinado del OnlyFans en el Perú.

Fátima Segovia “dispara” contra Xoana González

Fátima Segovia ha vuelto a dar que hablar en la farándula peruana. Esta vez despotricó contra la argentina Xoana Gonzáles debido al contenido que ofrece en OnlyFans.

Para la exintegrante de “JB”, Xoana González hace cosas que ella no haría, marcando una gran diferencia entre ambas. Por ello, Fátima Segovia tuvo duros calificativos contra la argentina y le dejó un “mensaje subliminal”.

«Tal vez (me gana en contenido) porque ella hace cosas que yo no hago y jamás voy a hacer. Ella hace cosas por todos lados, yo no, en mí todavía hay cosas por descubrir y esa sería la diferencia (…) Es que es la verdad, no estoy mintiendo, soy bien honesta. Envidiosas porque me han hecho leña, pues, ustedes saben, pero yo nunca les he respondido», señaló Fátima Segovia en el video difundido en redes sociales.

“Tal vez porque ella hace cosas que yo no hago y que nunca voy a hacer. Ella es más recorrida, yo no soy recorrida”, añadió la ‘Chuecona’.

¿Quién es la reina del OnlyFans en Perú?

En un video compartido en TikTok, Fátima Segovia también mencionó que a menudo despierta envidia entre otras mujeres que se aventuran en OnlyFans. Además, afirmó ser la máxima referente en nuestro país y tener un control constante sobre los porcentajes que la plataforma ofrece.

De acuerdo a lo expresado por la ex actriz de ‘JB en ATV’, el sitio web cuenta con una herramienta que permite identificar qué modelo se encuentra en la cima en Perú. Esto es lo que la lleva a considerarse a sí misma como la «número uno» y a proclamarse como la ‘reina’.

«El contenido en realidad que yo doy en mi OnlyFans es demasiado. Es demasiado y nadie da eso, por eso soy la número uno, la verdad que soy la número uno. Es como una bolita (los cálculos) donde se da el porcentaje en el Perú y estoy en el 80% y los otros poquitos (el 20% restante) son de las demás», finalizó Fátima Segovia.