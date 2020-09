Compartir Facebook

Digno ejemplo. La pandemia ha hecho que los alumnos lleven sus clases desde casa. A través de videollamadas u online, se está realizando la educación de muchos menores de edad, a pesar de la adversidad. Sin embargo, no todos tienen las mismas condiciones para poder aprender.

Ese es el caso de dos hermanitas en Cajamarca, quienes no tenían un lugar para realizar sus tareas y, para continuar con su educación, decidieron desarrollarla en la calle. Afortunadamente, cerca al lugar caminaban dos agentes policiales que se percataron de la situación.

Las hermanitas, que realizaban sus tareas encima de dos cajas, fueron abordadas por los policías para proponerles que vayan a la comisaría a terminar con sus deberes. Las pequeñas niñas aceptaron y fueron a la comisaría San José.

En el local, dos agentes hicieron de profesores para ayudar a las niñas con sus tareas. Además de brindarles internet para que se facilite la labor y poder ver el programa educativo “Aprendo en Casa”. El noble gesto fue publicado por el Frente Policial de Cajamarca quien elogió las acciones realizada por dos policías

Más gestos

No es la única acción que se tiene por ayudar a los estudiantes de bajos recursos. En la provincia de Andahuaylas, Apurímac, los policías de la Comisaría de San Jerónimo apoyaron a pequeños niños que no cuentan con internet en su localidad. Los agentes no tuvieron mejor idea que darles clases, usando una pizarra acrílica y unos papelotes.

