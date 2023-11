¡Háganlo realidad! Jorge Fossati habla sobre posible llegada a la selección peruana: ¿quiere ser el entrenador?

¡Garra charrúa en la selección! Jorge Fossati es uno de los nombres voceados para ser el nuevo entrenador de la selección peruana. El “proyecto” de Juan Reynoso no va más en la blanquirroja, por lo cual ya se vienen barajando diversas opciones para reemplazarlo. Uno de los estrategas que más seduce es el DT de Universitario, por lo cual, el uruguayo no fue ajeno al interés y en una entrevista reveló si le gustaría asumir el mando en la bicolor.

¿Jorge Fossati llega a la selección peruana?

Juan Reynoso tiene los días contados en la selección peruana. Su “proyecto” no convence a nadie y desde la FPF ya le comunicaron su intención de resolver su contrato. El propio Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la federación, ha dicho sentirse mortificado con la situación, por lo cual, la permanencia del “Cabezón” es insostenible.

Ante esta terrible situación, Jorge Fossati suena como posible reemplazo de Juan Reynoso y su nombre es del gusto del directorio de la FPF. El uruguayo no es ajeno a los rumores y por ello, se refirió al interés de la selección peruana y señaló que respeta el actual proceso del “Cabezón”.

“No llego ni a pensarlo eso (ser entrenador de la selección peruana). La gente me para y me lo hace saber. Lo único que uno trata de hacer es ayudar al seleccionado, ojalá pudiera ayudarlo más. Pero siempre respetando al 110% al entrenador que está trabajando (Juan Reynoso) y al cuerpo técnico”, apuntó Jorge Fossati.

Asimismo, resalta que estos rumores no son de ahora, ya que hace unos meses también le habían comunicado sobre el interés. Con esto, quedaría sentado que Jorge Fossati fue alternativa tras la salida de Ricardo Gareca al mando de la blanquirroja.

“Mi cabeza está puesta en Universitario y estuvo. Esto no es de ahora, los comentarios y rumores vienen de antes (sobre su llegada a la selección peruana). Siempre traté de meterme al cien por ciento en Universitario. Me sentiría un pedazo de cuervo, que es el bicho que anda sobrevolando cuando ve que otro animal se está muriendo. Me sentiría muy mal conmigo mismo”, acotó.

Hinchas lo proponen como entrenador

Los hinchas de la selección peruana no aguantan más y piden la renuncia o el despido inmediato de Juan Reynoso. Diversos fanáticos proponen el regreso de Ricardo Gareca, mientras que otros soltaron un nuevo nombre: Jorge Fossati.

El entrenador uruguayo viene de ser campeón con Universitario y el estilo de juego impregnado en tienda crema ha dejado huella. Sus buenos números con el cuadro de Ate han despertado el interés de los hinchas y muchos sueñan con verlo en el banquillo bicolor.

Sin embargo, su contratación se tornaría difícil, ya que el profesor tiene contrato con Universitario por todo el 2024 y resultaría casi imposible que quieran soltarlo. Pese a ello, la “locura” de la fanaticada no queda ahí, ya que muchos proponen que dirija a la selección peruana y a la par a Universitario, al estilo de Diniz, entrenador brasileño que se encarga de la verdeamarela y del Fluminense. Aún no hay una oferta concreta, pero queda claro que su llega ilusiona y bastante.