¡Lamentable! Hallan sin vida a conocida folclórica Elsa Cori Avendaño ¿Qué pasó?

#IllaryTv #Puno 🟢🟡ELSITA CORI AVENDAÑO, CANTANTE FOLCLÓRICA FUE HALLADA SIN VIDA CERCA AL CEMENTERIO DE LAYKAKOTA Al promediar las 04:50 am. el personal de serenazgo, recibió la alerta de un taxista, en donde indicaron que una mujer estaba tendida sobre la vereda en la intersección de la avenida Laykakota con el jirón Apurimac. Al llegar al lugar, la cantante ya estaba sin signos vitales; inmediatamente solicitaron el apoyo del SAMU, pero estos respondieron que no tenían combustible y no podían acudir al lugar. Luego, llegaron agentes policiales para cercar la zona y una hora con 40 minutos después, llegó el fiscal para realizar las diligencias de ley. Una de las tías, de la cantante Elsita Cori, señaló que le indicaron que a las 02:30 estaba con vida en este punto, pero nadie la auxilio. La pareja de la artista, también llegó al lugar, quien reconoció que tuvieron una fuerte discusión y por ello, el se retiró de la casa. Así mismo, dijo que la última comunicación telefónica la tuvo al promediar las 03:00 am, en la que le pidió que vaya a la casa de su mamá, pero nunca llegó y ya en la mañana se dio por enterado de lo sucedido. Mientras tanto, los familiares, amigos, transeúntes y curiosos cuestionaron que la fallecida sea trasladada a la morgue en Juliaca. Así mismo, la necropsia que se le practique será determinante para conocer las causas de la mu3rt3.

