Hampones desatan terror en mercado de San Martín de Porres

GIANCARLO ANDÍA

Siete delincuentes armados asaltaron siete puestos en un mercado en San Martín de Porres para robar más de 5 mil soles en dinero y pertenencias de las víctimas. En el momento del atraco, se encontraban más de cuarenta personas en el centro de abastos, entre comerciantes, clientes y sus niños. En su huida, los hampones dispararon más de diez veces y dejaron herida a una persona.

“Fue terrible. A todos nos golpearon, a quien se resistía le apuntaban con sus armas. A mi hija le jalaron de los cabellos para que entregue el dinero”, contó una de las agraviadas, una mujer de la tercera edad, que fue hasta amenazada con un machete para trozar carne.

DOS EXTRANJEROS

Los hampones llegaron en un auto negro pasadas las 2 de la tarde del sábado. Según los agraviados al menos dos serían venezolanos. Ellos ingresaron al mercado Villa Estela por una puerta lateral. “Primero entraron dos, hicieron disparos al aire. La gente corrió por todos lados. Se dividieron para atacar los puestos de venta de pollo, pescado, carnicería y abarrotes”, relató otra víctima.

ERAN CONOCIDOS

Rocío Andía, madre de cinco hijos, contó que los delincuentes ya antes habían llegado al mercado, que tiene tres años funcionando. “Son los venezolanos que vienen a pedir colaboración. Los hemos reconocido cuando amenazaban a los niños”.

Gaspar Sigueñas, dueño que tiene su carnicería, se escondió debajo de su cámara de refrigeración para no ser atacado.

EL DATO

El pintor José Samillán León (49) recibió un balazo en el brazo derecho. “Corrí con la gente por los primeros disparos. Me hirieron cuando salí del mercado y me apuntaron para que no los sigan. Tengo quince días de descanso. Yo vine de Chiclayo”, comentó.