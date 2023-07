¡Hará una pausa! Azucena Calvay anuncia su último concierto antes de ser mamá

La cantante Azucena Calvay ha conquistado a todo el Perú con sus canciones de cumbia. Pero fue aún más relevante cuando anunció que estaba embarazada de 8 meses hace una semana. Ahora la artista comunicó a su público que se retirará por un tiempo de los escenarios.

¡Hará una pausa a los conciertos!

Azucena se encontraba regalando unas entradas por medio de una transmisión en vivo de su Facebook. Cuando comunicó oficialmente que este sábado 29 de julio será su última presentación antes de convertirse en madre.

Anteriormente, la cantante había publicado que su participación en ‘Viva el Perú Carajo 1er Edición’ sería un concierto especial para ella: «Mi gente linda este 29 de Julio es una fecha especial, así que los espero en el Parque de la Exposición para disfrutar juntos de este show que será diferente y muy especial».

En el video que compartió para sortear entradas dobles para el evento del sábado, Azucena confirma que será su último show: «Les cuento un poco, como saben tengo ocho meses de embarazo y voy alejarme de los escenarios».

«Será por muy poco tiempo porque ya tenemos trabajo, presentaciones para el mes de octubre, gracias a Dios», dijo la artista de cumbia. Sus seguidores le desearon lo mejor para esta nueva etapa como madre.

¡Azucena anunció así su embarazo!

Hace un mes, se corría rumores sobre un posible embarazo de la cantante Azucena Calvay por sus seguidores. Entonces hace 10 días, la intérprete de «Mix Buscando un Cariño» decidió finalmente anunciar que sería mamá en muy poquito tiempo.

Se presentó en el programa del ‘Reventonazo de la Chola Chabuca’ y ahí, Azucena confirmó su embarazo de ocho meses: “Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy contenta. Por el regalito que me mandó Dios. Para mí es un regalo, estoy embarazada. Tengo ya 8 meses». La noticia de que ya tenía 8 meses de gestación sorprendió a todo el público, pues no parecía tener la pancita tan grande.

Eso no fue todo, sino que contó que su bebé sería un hombrecito: «Ya se va a notar, es varoncito». También, explica que es por su hijo que, decide lanzarse como solista: «Por él decido formar mi orquesta como solista. Mi bebé fue antes de eso».

¡Se vienen temas inéditos!

Azucena confirmó que este sábado será su última presentación en concierto porque ya muy pronto dará a luz, pero su carrera musical no se detendrá. La cantante tendrá a todo su equipo trabajando sacando nuevos videoclips y temas inéditos: «El mes de octubre regresamos con todo, se vienen temas inéditos y videoclips».

Hace poco, Calvay estrenó el videoclip de su más reciente tema, «Mix No Somos Nada». La artista se encuentra emocionada por este nuevo lanzamiento: «Hola mi gente, estoy muy contenta por mi nuevo lanzamiento musical o otro covers, como ustedes lo quieran llamar. Yo me siento muy contenta con el ‘Mix No Somos Nada’«.

«No se pueden perder, para toda esa gente despechada como yo y para la gente que tiene los cachos ahí», comenta Azucena en sus redes sociales. Asimismo, dio la gracias a todas las personas que la apoyaron y la siguen apoyando en su carrera musical: «Gracias por todo su apoyo, a Dios y a mi Virgen de Guadalupe, a mis padres, a mi púbico que siempre me sigue y por supuesto, a mi equipo de trabajo«.