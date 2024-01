«Haré un filtro de invitados»: Alejandra Baigorria revela detalles sobre su ansiada boda ¿Se casa este año?

Said Palao dejó a Alejandra Baigorria atónita al proponerle matrimonio de manera romántica en las playas de Filipinas, durante su momento de descanso y disfrute de vacaciones. Ante ello, la popular ‘gringa de Gamarra’ reveló más detalles sobre lo que ha planeado para su próxima boda. Incluso, sorprendió a muchos al dejar abierta la posibilidad de que su matrimonio sea televisado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Me ama como soy”: Leslie Shaw descarta ruptura con “El Prefe” y anuncia su matrimonio

Alejandra Baigorria brindó detalles sobre su boda

Recientemente, Alejandra Baigorria culminó sus vacaciones y retornó a Lima. Por tal motivo, las cámaras de América Espectáculos le consultaron sobre reciente compromiso y los planes que tiene con su actual pareja. Ella no dudó en mostrarse más que emocionada y revelar detalles sobre su ansiada boda. Cabe resaltar que muchos internautas en redes sociales están a la espera de conocer quienes serán los invitados al matrimonio de ‘la gringa de Gamarra’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Baigorria A. (@alejandrabaigorria)

“Estoy súper contenta, súper feliz, no he visto a mi familia, todos quieren reunirse conmigo, no he tenido tiempo de nada, he venido de frente a trabajar, pero estoy súper contenta, es una etapa de mi vida bastante bonita”, dijo la chica reality.

Por otro lado, Alejandra Baigorria contó cuándo sería su boda, ya que muchos han señalado que sería este 2024. No obstante, todo indica que sería el siguiente año. “Este año no creo que sea, en verdad que tengo que hacer bastantes cosas. La iglesia se separa con bastante anticipación, hay que ver cuándo hay disponibilidad para lo que yo quiero, tengo unas cosas específicas que quiero y tengo que acomodarme con los tiempos”, dijo Alejandra Baigorria.

También te puede interesar leer: “Me ama como soy”: Leslie Shaw descarta ruptura con “El Prefe” y anuncia su matrimonio

Una boda a lo grande

Por otro lado, Alejandra Baigorria habló sobre la posibilidad de que su boda sea televisada, pues quiere que sea algo bastante grande y bien planeado. De igual forma, detalló a quienes tendría pensado invitar, ya que no tiene muchos amigos, según lo que detalló. Incluso, comentó que hará un filtro para los invitados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Baigorria A. (@alejandrabaigorria)

“No sé si televisada, pero igual lo van a sacar, pero sí quiero que sea a lo grande y a mí no me molesta que sea televisada y que rajen lo que tengan que rajar”, acotó. “Yo en realidad no tengo muchos amigos amigos, compañeros de trabajo sí, así que voy a tener que hacer un filtro de invitados. A algunos va llegarles el parte con pareja y a otros solos”, finalizó.