¡HASTA EL PISO! Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizan tensa pelea en Esto es Guerra (VIDEO)

¡ESTO ES GUERRA! Guerreros y combatientes luchan día a día por ganar la mayor cantidad de puntaje y poder llegar con puntos extras a la semifinal del programa. por ello, es común ver que los competidores dan el todo por el todo en sus enfrentamientos, pero un nuevo “clásico” ha llamado la atención. Onelia Molina y Alejandra Baigorria son las protagonistas y, una vez más, tuvieron un candente duelo en una competencia y terminaron en el piso.

También puedes leer: ¡A pedido de todos! ¿Habrá repechaje en “El gran chef famosos”? José Peláez deja misterioso mensaje

Alejandra Baigorria contra Onelia Molina

Desde el ingreso de Rafael Cardozo al programa, Onelia Molina se ha convertido en la principal rival de Alejandra Baigorria. Ambas se enfrentan constantemente en todas las competencias y juegos y es algo recurrente ver los “choques” explosivos que hay entre las dos.

Sin embargo, muchas veces la situación se ha salido de las manos como hace un par de programas, donde Alejandra Baigorria se fue con todo en contra de Onelia Molina y ambas terminaron en el piso. Esto sucedió en una competencia de “Esto es Guerra”, donde el calor del programa llegó a niveles impensados.

Alejandra Baigorria, conocida por su vehemencia, fue con todo en contra de Onelia Molina y no dudó en agarrarla y no dejarla avanzar, tal cual pelea de lucha libre se tratara. Por más intentos de la novia de Mario Irivarren de salir de la situación, fue imposible, e incluso terminaron en el suelo producto del forcejeo.

Esto no fue del agrado de Onelia, quien cuestionó la reprochable actitud de Ale Baigorria y no dudó en pedir una revancha. “Si tú vas a ir así, yo voy peor. Tengo fuerza, así que normal, vamos”, señaló la ex de Diego Chávarry.

Rápidamente fueron detenidas por “El Tribunal”, quien dio un ultimátum para todos los competidores y recalcó que esa no era la manera de competir.

También puedes leer: “Esta historia fenomenal ha llegado a su fin”: Renato Rossini Jr es eliminado de “El gran chef famosos”

No es la primera vez

Estos explosivos enfrentamientos entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria vienen de meses atrás. desde su ingreso al programa, la “gringa de Gamarra” y la odontóloga se enfrentan en duros choques y en más de una oportunidad se ha salido de control.

Hace unas semanas, Baigorria le lanzó un dado en la cabeza a Onelia, ya que la arequipeña tumbó a la combatiente en un choque que tuvieron. Los “tortazos” también son de alto calibre entre ambas y usuarios en redes piden que paren ese tipo de enfrentamientos.

“No puede ser”, “como manchan el programa”, “ese ejemplo no se le puede dar a los niños”, “tremenda vieja que es Alejandra y se pelea con alguien nueva”, “Onelia una reina, Alejandra está pésimo”, se puede leer en redes sociales.