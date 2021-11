“Hasta que no lo declaren culpable, tiene el beneficio de la duda”, dijo ‘Peluchín’ sobre Alfredo Benavides

Compartir Facebook

El cómico Alfredo Benavides se encuentra atravesando un difícil momento después de que la Fiscalía pidiera 36 meses de prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavado de activos.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ se refirió al controversial caso de Alfredo Benavides y afirmó que no se le puede señalar de culpable si no se ha comprobado su responsabilidad de los hechos.

«Dicen que hay cuentas de dinero que no justifican con sus ingresos como artista, mientras su cuñada le habría comprado una casa en Chiclayo”, dijo Rodrigo.

Asimismo, el conductor recalcó que no se puede señalar al cómico como perteneciente a una banda criminal si por el momento no hay pruebas.

“Habrá que esperar qué dice. Hasta que no lo declaren culpable, todos tienen el beneficio de la duda”, agregó.

Por si parte la co conductora Gigi Mitre concordó con Rodrigo pues no se puede levantar falsas especulaciones sobre una persona que aún no se ha comprobado su autoría en los hechos.

“Hay que esperar, todos pueden pensar que sí, pero luego sale libre y este tipo de cosas hay que decirlas como son”, dijo Gigi.

El problema

Según informó Amor y Fuego, otros implicados en el caso serían Carlos Burgos, exalcalde de San Juan de Lurigancho y la esposa de Jorge Benavides, el popular líder de JB en ATV.

“Alfredo Benavides podría acabar en prisión por pertenecer a presunta organización criminal dedicada a lavar activos, por vínculos con Carlos Burgos Horna”, narró Rodrigo González.

“Para que hayan llegado a este punto debe estar bastante embarrado”, agregó el conductor de Willax.

Asimismo, indicó que en la investigación también estaría implicada Karen Marengo, esposa y productora de Jorge Benavides, cuñada de Alfredo Benavides.

Hasta el momento Alfredo no ha brindado algún tipo de declaración dejándole a su abogado pueda actuar lo más pronto posible para esclarecer el caso en su contra que podría perjudicar toda su carrera artística.