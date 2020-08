View this post on Instagram

Abue: La última vez que nos vimos, te sentaste a mi lado para ver juntos el programa donde trabajo… Me dijiste que estás ORGULLOSO Y FELIZ de verme. Tengo tu voz diciéndome: Salud, hijita… Ojalá esto se repita. La imagen del último desayuno juntos, tu risa, tu manera de emocionarte al hablar de la descendencia de tu apellido, TODO va a vivir por siempre en mi 🤍✨ De haber sabido que esta foto sería la última, te hubiese agarrado aun más fuerte. TE JURO que te seguiré haciendo sentir orgulloso, y que no pararé, hasta que EL MUNDO ENTERO se aprenda y diga bien su apellido 😔 Vuele alto, viejito lindo… ¡Estoy orgullosa de haber sido y de ser ser su nieta! ✨ Cuando nos volvamos a ver, espero tengas todos esos recortes listos para enseñármelos… ¡Te voy a extrañar muchísimo! Hasta siempre, Luis Baltazar Darcourt García, el roble y patriarca de todos los DARCOURT 🙏🏼🤍✨